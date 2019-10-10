Пермь: новости дня
13:02 | 11.10.2019
Стипендии президента и Правительства РФ получат 22 студента и молодых ученых Прикамья
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость поддержки молодых ученых. По словам главы региона, поддержка науки – это инвестиции в будущее края. «У нас выстроена система взаимодействия между экономикой, наукой и образованием. Для развития реального сектора экономики важно мотивировать научный сектор. Тогда инновационные технологии будут быстрее появляться на наших предприятиях и способствовать развитию всего региона», – заявил Максим Решетников.
Стипендию Правительства РФ в 2019/20 учебном году (ежемесячно 1440 рублей) будут получать студенты Пермского государственного национального иследовательского университета Владимир Ваганов, Артур Дьяков, Александр Золотарев, Дарья Истомина, Лолита Князева, Максим Луцик, Екатерина Лысцова, Анна Масливец, Алина Рангулова и Даниил Пономарев, учащиеся Пермского национального исследовательского политехнического университета Артур Мугатаров, Диана Попова, Дмитрий Рылов, Никита Самойленко, Андрей Суханов и Александр Хмелев и студентка Пермского гуманитарно-педагогического университета Алла Корепанова.
Стипендия президента РФ (2200 рублей) в этом учебном году назначена в ПГНИУ студентам Владимиру Ваганову, Лолите Князевой, Екатерине Лысцовой и Анне Масливец, в ПГГПУ – студентам Андрею Иванову и Алле Корепановой, в ПНИПУ – студенту Артуру Мугатарову и аспиранту Олегу Кустову (аспирантская стипендия составит 3600 рублей).
Трое молодых ученых Прикамья получили стипендию президента РФ на проведение научных исследований по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2019–2021 годы: Дмитрий Шишлянников (ПНИПУ) – на продолжение исследований по теме «Повышение эффективности процесса добычи калийных руд», Антон Каменских (ПНИПУ) – на работу по теме «Создание энергоэффективной и высоконадежной элементной базы систем «Интернета вещей», Александр Павлинов (ПФИЦ УРО РАН) – на исследование «Контроль и управление потоками теплоносителя ядерных энергетических установок на быстрых нейтронах». Молодым ученым ежемесячно будет выплачиваться по 22,8 тыс. рублей.
Напомним, для талантливой молодежи в Прикамье также предусмотрена региональная поддержка. Студенты, набравшие по итогам вступительных экзаменов более 225 баллов, могут стать получателями дополнительной губернаторской стипендии. Еще одна стипендия – повышенная губернаторская – назначается по итогам ежегодного конкурса, в ходе которого отбираются 200 первокурсников с наиболее высокими баллами по результатам вступительных экзаменов по приоритетным для экономики края направлениям. Третья – именная – стипендия Пермского края назначается лучшим студентам четвертого курса государственных вузов. Сейчас региональные стипендии в крае получает 2338 студентов. В 2019/20 учебном году на эти цели направлено 180 млн рублей.
В Прикамье уделяется серьезное внимание развитию научного потенциала региона. До конца 2019 года в крае в рамках нацпроекта «Наука» начнет функционировать НОЦ «Рациональное недропользование». Планируется, что он станет своеобразным «магнитом» для талантливых молодых ученых и специалистов и позволит вывести на новый уровень взаимодействие высшего образования, науки и производства. Одновременно в Прикамье развивается IT-университет, где в сетевом режиме уже идет переобучение молодежи и сотрудников предприятий, для того чтобы они смогли быть конкурентоспособными в цифровом мире. Среди образовательных направлений IT-университета – интернет вещей, информационная безопасность, bigdata, программирование, работа с базами данных, веб-дизайн, блокчейн.
© «Вечерние ведомости»
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