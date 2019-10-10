12 октября пермяков приглашают на городскую ярмарку

12:35 | 11.10.2019

Здесь можно будет купить продукты и другие товары от местных производителей.



Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», ярмарочные площадки будут работать 12 октября в Свердловском районе (улица Народовольческая, 3) с 10:00 до 19:00. Всего до конца года запланировано проведение порядка 50 ярмарок.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: мясные деликатесы, колбасную продукцию, мед разных сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школьные товары, игрушки, изделия из кожи.

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