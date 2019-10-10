В Перми на Покров изменится движение общественного транспорта

12:29 | 11.10.2019

13 и 14 октября в связи с празднованием дня Покрова Пресвятой Богородицы будут введены дополнительные остановочные пункты вблизи кладбищ.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в эти дни до Северного кладбища будут курсировать три автобуса по маршруту №46 «Драмтеатр – Северное кладбище».



Кроме того, 13 и 14 октября на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов №1, №5, №11, №13, №14, №25, №43, №75.



Для автобусных маршрутов №22 и №32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Банная гора».



На кладбище «Верхне-Курьинское» можно будет добраться на автобусных маршрутах №49 и №53, а также маршрутном такси 3т.



Актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме онлайн можно смотреть на сайте МКУ «Гортранс» http://www.map.gortransperm.ru/.



Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС.

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