Пермь: новости дня
12:29 | 11.10.2019
В Перми на Покров изменится движение общественного транспорта
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в эти дни до Северного кладбища будут курсировать три автобуса по маршруту №46 «Драмтеатр – Северное кладбище».
Кроме того, 13 и 14 октября на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов №1, №5, №11, №13, №14, №25, №43, №75.
Для автобусных маршрутов №22 и №32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Банная гора».
На кладбище «Верхне-Курьинское» можно будет добраться на автобусных маршрутах №49 и №53, а также маршрутном такси 3т.
Актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме онлайн можно смотреть на сайте МКУ «Гортранс» http://www.map.gortransperm.ru/.
Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС.
© «Вечерние ведомости»
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