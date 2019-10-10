Выходные в Перми будут относительно теплыми

12:24 | 11.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 6 градусов, пасмурно. Сегодня, 11 октября, днем в Перми будет около 7°C, возможен дождь, ночью – 2°C.



Завтра воздух прогреется до 9°C, ночью будет около 4°C. В воскресенье, 13 октября, столбик термометра поднимется до 8°C, ожидаются дожди. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет около 8°C, вероятны небольшие осадки.

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