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Пермь: новости дня


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12:24 | 11.10.2019

Выходные в Перми будут относительно теплыми

Сейчас в столице Прикамья 6 градусов, пасмурно. Сегодня, 11 октября, днем в Перми будет около 7°C, возможен дождь, ночью – 2°C.

Завтра воздух прогреется до 9°C, ночью будет около 4°C. В воскресенье, 13 октября, столбик термометра поднимется до 8°C, ожидаются дожди. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет около 8°C, вероятны небольшие осадки.

© «Вечерние ведомости»

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