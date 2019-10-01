Депутатская комиссия подвела итоги сезона дорожного ремонта в Перми

20:57 | 10.10.2019

10 октября состоялось выездное заседание временной комиссии Пермской городской Думы по контролю за реализацией вопросов в сфере дорожной деятельности и благоустройства территории города. Члены комиссии вместе с первым заместителем председателя Пермской городской Думы Дмитрием Малютиным, представителями Контрольно-счетной палаты, депутатами Пермской городской думы Натальей Мельник, Михаилом Бесфамильным и Александром Буториным оценили ход работ на участках дороги на Комсомольском проспекте, 27, перекрестке ул. Революции и ул. Газеты «Звезда», а также на ул. Уральской.



Заместитель главы администрации города Перми - начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Анатолий Дашкевич представил проекты благоустройства.



На Комсомольском проспекте проводятся работы по замене тротуарной плитки, бордюров, заасфальтирована автомобильная дорога. Ограждения на аллее будут подвергнуты реставрации, часть – будет заменена на новые. В целях обеспечения безопасности жителей города на аллее вырублены старые и больные липы. По словам Анатолия Дашкевича, новые деревья уже закуплены и будут посажены в соответствии с планом посадки. Депутат Александр Филиппов интересовался, как отбираются деревья и так ли необходимо заменять их на другие. Анатолий Дашкевич пояснил, что состояние деревьев определяет специальная комиссия с участием дендрологов и арбористов. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин обратил внимание на организацию пешеходных дорог и отметил, что горожанам должны быть обеспечены безопасными проходами. Депутат Арсен Болквадзе хотел узнать, как будут осуществляться работы по ремонту фасадов зданий на Комсомольском проспекте и не повлияют ли они на уже отремонтированные участки. Администрация уверила, что благоустройство фасадов распланировано и их воздействие будет минимально.



На перекрестке улиц Революции и Газеты «Звезда» завершаются работы по асфальтированию проезжей и пешеходной части, установлены новые фонарные столбы, началась укладка трамвайной линии с применением новой технологии – конструкции «бесстыкового пути». Депутат Наталья Мельник поинтересовалась, предусмотрена ли проектом шумоизоляция для жителей близлежащих домов.



Представители подрядных организаций разъяснили, что новая технология обеспечит снижение шума и вибрации от рельсов.



Депутаты и члены комиссии осмотрели работы по ул. Уральской от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки: на участке прошла замена и ремонт конструкций парковочных карманов, установлены бортовые камни, индивидуальный борт вдоль трамвайного пути, освещение. Заканчиваются работы по укладке тротуарной плитки.



Депутаты обратили внимание подрядных организаций и глав администраций районов на необходимость выполнения работ своевременно и напомнили о приближающейся зиме. Также была высказана претензия в адрес подрядчика за плохое обеспечение безопасного прохода пешеходов на время ремонта тротуара. Подрядчик обещал исправить ситуацию в течение двух часов.



«К окончанию подходит дорожный ремонт этого года. Масштаб серьезный, задачи, которые ставила администрация, в целом выполнены. Удалось синхронизировать перекладку сетей и ремонт дорожного покрытия. Это действительно сделать не так просто, – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Проанализировав организацию и выполнение работ, отмечу, что есть проблемы в первичном контроле. Указали администрации на необходимость обеспечить безопасность пешеходов и водителей. По поводу возникшего ажиотажа вокруг вырубки деревьев на центральной аллее Комсомольского проспекта, считаю, что администрации надо аргументированно представлять свою позицию горожанам и не давать поводов для общественного недовольства и откровенных спекуляций на «горячей» теме. Мы сейчас разбираемся с цифрами и фактами, если выявим нарушения – виновные ответят за свои действия. А так, у нас впереди много работы по благоустройству города, поэтому любой опыт, даже негативный, точно надо брать на карандаш».



Депутат Владимир Плотников: «Меня как гражданина радуют изменения. Я вижу, как город преображается, становится лучше. Применяются новые технологии, расширяются дороги, и это отлично. Есть, конечно, проблемы – с тротуарами, жители города должны безопасно передвигаться по городу. Поставили этот вопрос на контроль. Зима близко, и мы уже предупредили организации, что будет осуществляться серьезный контроль».



«В последнее время качество строительства и используемых материалов значительно выросло, и это радует! Это заклад на будущее. Немаловажную роль в процессе благоустройства играет контроль за подрядными организациями. Если подрядчики будут готовы качественно выполнять работы, соблюдать сроки и следить за безопасностью, то выиграют и они, и жители города», – прокомментировал депутат Михаил Бесфамильный.



«Всех радует, как преображается наш город. Да есть трудности, но стоит потерпеть», – подчеркнул депутат Алексей Демкин.

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