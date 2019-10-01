Пермь вошла в десятку самых популярных туристических городов Поволжья

17:33 | 10.10.2019

Пермь заняла восьмое место в рейтинге самых популярных в Поволжье направлений у туристов. Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru.



Первое место в рейтинге занимает Казань, далее следуют Нижний Новгород, Самара, Пенза, Уфа, Чебоксары, Саратов, Пермь. Замыкают список Оренбург и Йошкар-Ола.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность развития туристической инфраструктуры региона. По словам главы Прикамья, в первую очередь нужно сделать край привлекательным для внутреннего туризма.



В среднем туристы оставались в столице Прикамья четыре дня. При этом Пермь оказалась еще и одним из самых дешевых городов Приволжского округа: средние траты семьи на аренду жилья в сутки составили 1 тыс. рублей. Почти столь же долго и за те же деньги туристы проживали в Чебоксарах: в среднем шесть ночей обошлись путешественникам чуть дороже 6 тыс. Самым дорогим городом для туристов признан Нижний Новгород: в сутки на жилье туристам приходилось тратить здесь 2621 рубль.

© «Вечерние ведомости»