Пермские айтишники представили робота-двойника Эйнштейна

17:30 | 10.10.2019

На форуме Finopolis в Сочи компания «Промобот» представила робота-двойника Альберта Эйнштейна. На основе высказываний ученого разработчики создали нейросеть, которая позволила воссоздать не только внешность гениального физика, но и его манеру общения.



Робот-двойник создан на базе модели Robo-C и предназначен для работы на выставках, форумах и конференциях – для консультирования, ответов на вопросы, помощи с навигацией.



Накануне компания представила еще одного двойника – Арнольда Шварценеггера. По словам председателя совета директоров компании Алексея Южакова, «теперь каждый может заказать робота-компаньона с любой внешностью – для дома, офиса, магазина или музея. Это первый в мире робот, который не просто имитирует эмоции человека, но и может встраиваться в бизнес-процессы: быть консультантом, администратором или гидом». В сентябре руководство компании заявило о старте серийного производства роботов-двойников.



Впервые разработка пермской IT-компании была представлена председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. В июне в рамках Петербургского международного экономического форма ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, компания «Промобот» и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объем инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей. Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что масштабирование бизнеса пермской IT-компании – закономерный этап в ее развитии.

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