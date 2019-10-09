До конца года в Пермском крае разработают электронную модель схемы обращения с отходами

16:09 | 10.10.2019

В Прикамье объявлен открытый конкурс на разработку цифровой модели территориальной схемы обращения с отходами. Ресурс будет содержать данные о полигонах, станциях обработки и сортировки отходов, контейнерных площадках. С помощью электронной модели жители региона смогут посмотреть маршруты движения мусоровозов и точки размещения контейнерных площадок.



Электронная модель территориальной схемы позволит рассчитать необходимые мощности полигонов, а также инвестиционные и операционные затраты на создание и обслуживание объектов обращения с отходами, формирование парка мусоровозов и транспортировку отходов на полигоны.



«Электронная модель необходима для дальнейшего развития отрасли. Она будет дополняться и актуализироваться, автоматически собирать данные со всех муниципальных образований. Это позволит создать единую базу данных об образовании, переработке, захоронении и использовании отходов на всей территории региона», – подчеркнул и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын.



Заявки на открытый конкурс принимаются на электронной площадке до 1 ноября. По условиям контракта, исполнитель обязан разработать электронную модель до конца декабря 2019 года.



Напомним, с 1 января 2019 года обращение с отходами стало полноценной коммунальной услугой, которая выделена самостоятельной строкой в платежной квитанции. Полученные средства имеют целевое назначение и направляются на вывоз отходов и повышение качества услуги. Задачи по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае возложены на регионального оператора – ПКГУП «Теплоэнерго». Собранные платежи региональный оператор направляет на оплату услуг перевозчиков (тех, кто вывозит мусор из контейнеров) и полигонов, осуществляющих захоронение отходов.

© «Вечерние ведомости»