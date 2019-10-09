МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло конкурс на обслуживание автобусного маршрута №2

16:04 | 10.10.2019

В рамках нового контракта количество автобусов, курсирующих по маршруту по будням, будет увеличено до трех, по выходным – до двух.



C 21 октября график движения маршрута №2 «Станция Пермь II – станция Пермь I» будет синхронизирован с расписанием поездов пригородного сообщения.



Напомним, в конкурсной документации было указано, что автобусы должны соответствовать экологическому классу «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, при этом не менее половины заявляемых автобусов должны соответствовать классу «Евро-5» и быть не старше 5 лет. Кроме того, они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. На маршруте будет действовать бесплатная пересадка с трамваев и автобусов, участвующих в пилотном проекте (2, 3, 7, 9, 11, 22, 23, 30, 34, 36, 46, 48, 49, 50, 60, 62, 88).

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