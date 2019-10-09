Пермь: новости дня
16:04 | 10.10.2019
МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло конкурс на обслуживание автобусного маршрута №2
C 21 октября график движения маршрута №2 «Станция Пермь II – станция Пермь I» будет синхронизирован с расписанием поездов пригородного сообщения.
Напомним, в конкурсной документации было указано, что автобусы должны соответствовать экологическому классу «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, при этом не менее половины заявляемых автобусов должны соответствовать классу «Евро-5» и быть не старше 5 лет. Кроме того, они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. На маршруте будет действовать бесплатная пересадка с трамваев и автобусов, участвующих в пилотном проекте (2, 3, 7, 9, 11, 22, 23, 30, 34, 36, 46, 48, 49, 50, 60, 62, 88).
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:54 | 10.10.2019
В Свердловской области впервые удалили опухоль через дыхательные пути
16:23 | 10.10.2019
В Екатеринбурге пройдет фестиваль современной еврейской культуры
16:14 | 10.10.2019
Энергетики «Т Плюс» помогли подключить к теплу детский сад в Дзержинском районе Перми
16:09 | 10.10.2019
До конца года в Пермском крае разработают электронную модель схемы обращения с отходами
16:04 | 10.10.2019
Екатеринбургский гимнаст стал чемпионом мира
16:04 | 10.10.2019
МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло конкурс на обслуживание автобусного маршрута №2
16:00 | 10.10.2019
В Прикамье стартовала призывная кампания
15:47 | 10.10.2019
Медуниверситет в Челябинске отмечает 75-летие
15:41 | 10.10.2019
В Лондоне скончался глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов
15:18 | 10.10.2019
Жители села в Алапаевском районе лишились медпункта
14:50 | 10.10.2019
В Свердловской области задержали подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней девочки
14:50 | 10.10.2019
Пермские технопарки могут получить федеральную поддержку на развитие
14:46 | 10.10.2019
Совет директоров промпредприятий Прикамья обсудит развитие промкооперации и цифровизации производства
14:32 | 10.10.2019
В Перми приземлились два самолета, летевшие в Екатеринбург
14:20 | 10.10.2019
В ноябре из Екатеринбурга в Казань пустят дополнительный поезд
13:11 | 10.10.2019
Утверждены новые проекты планировок центра Перми
13:05 | 10.10.2019
16 аграриев из Прикамья представили свою продукцию на главной сельхозвыставке страны
13:00 | 10.10.2019
В Кольцово совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет
12:40 | 10.10.2019
Прикамье намерено получить поддержку нацпроекта на ликвидацию объектов накопленного вреда природе
12:34 | 10.10.2019
На ПИПФ-2019 обсудят результаты развития промкооперации СИБУРа с предприятиями Прикамья
12:27 | 10.10.2019
В Екатеринбурге пройдет форум по строительству качественных дорог. Прилетит Медведев
11:59 | 10.10.2019
В Екатеринбургском музее ИЗО представят шедевры Эрмитажа
11:43 | 10.10.2019
Уральский институт создал идеальный образец медного концентрата
11:30 | 10.10.2019
На Урале с начала года изъяли более 2000 «левых» SIM-карт
11:08 | 10.10.2019
Баскетбольные болельщики Екатеринбурга пройдут маршем по центру города
10:41 | 10.10.2019
Власти Екатеринбурга обсудили подготовку к 75-летию Великой Победы
10:07 | 10.10.2019
В Свердловской области ищут пропавшего мужчину
09:49 | 10.10.2019
В Екатеринбурге на 20 суток закрыли новый детский сад из-за инфекции
09:32 | 10.10.2019
В Нижнем Тагиле трамвай протаранил иномарку
09:07 | 10.10.2019
Трассу Екатеринбург – Челябинск планируют расширить на две полосы
21:37 | 9.10.2019
Johnson’s® для детей предлагает отметить «Всемирный день мытья рук»
19:40 | 9.10.2019
«Альткотельная» привлечет 2,4 млрд рублей инвестиций в обновление тепловых сетей Перми