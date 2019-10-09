В Прикамье стартовала призывная кампания

16:00 | 10.10.2019

В Прикамье приступили к работе 48 муниципальных призывных комиссий и призывная комиссия Пермского края.



Для призывников, проживающих в сельской местности и занятых на уборочных работах, сроки вызова сдвинуты до 15 октября. В северных районах – Гайнах, Косе и Кочево – призывные комиссии начнут работу с 1 ноября. Эта информация была озвучена в рамках пресс-конференции, посвященной осеннему военному призыву 2019 года, с участием руководства военного комиссариата, военной прокуратуры, министерства территориальной безопасности и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.



По результатам весенней кампании план призыва в Прикамье выполняется. «Для многих ребят служба в армии становится определенным «трамплином» для выстраивания дальнейшего жизненного пути. В настоящее время престиж службы существенно вырос. Причина не только в комфортных сроках прохождения службы и возможности самоопределения, но и в том, что отсутствие военного билета влечет сложности при устройстве на работу», – отметил председатель резервной призывной комиссии, первый заместитель министра территориальной безопасности Игорь Гончаров.



Как прозвучало на пресс-конференции, большинство воинских частей для распределения солдат базируются в Западном, Центральном и Восточном военных округах. Выбор рода войск для направления на службу зависит от состояния здоровья призывника, наличия у него профессии и других факторов.



Как отметил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин, в Перми налажено взаимодействие с высшими учебными заведениями по выявлению выпускников, имеющих навыки в тех сферах научной деятельности, которые востребованы в оборонном комплексе страны. Такие выпускники направляются в специальные научные роты. Сейчас в Прикамье в научные роты отобрано десять призывников, все они отправятся для прохождения службы в Анапу и Краснодар.



Согласно Трудовому кодексу РФ, призывники могут пройти альтернативную гражданскую службу. В период весеннего призыва 2019 года в перечне должностей альтернативной службы были следующие: почтальон, сиделка геронтологического центра, уборщик производственных помещений, мойщик посуды и артист балета.



В ходе пресс-конференции был отмечен положительный опыт региона по созданию при министерстве территориальной безопасности рабочей группы по правам призывников, в состав которой по инициативе губернатора Максима Решетникова включены представители Совета родителей военнослужащих Прикамья и правозащитного центра «Пермский мемориал».



Кроме того, в Перми создан учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», где проходит допризывная подготовка к службе в армии. Зональные центры по подготовке допризывников есть также в Чайковском, Горнозаводске, Кунгуре, Березниках и других городах.



Отметим, патриотическому воспитанию молодежи в Прикамье уделяется большое внимание. В Пермском крае более 1,7 тыс. школьников обучаются в кадетских классах. На территории региона действует 212 военно-исторических музеев, классов-музеев и музейных комнат, имеющих в фондах и экспозициях материалы по военной истории Пермского края. Дополнительные занятия проходят в 103 патриотических объединениях. Наконец, в Пермском крае организовано обучение 20 военно-учетным специальностям в 60 профессиональных образовательных организациях.



Граждане, призываемые на военную службу, на сборном пункте обеспечиваются трехразовым горячим питанием. 25 октября Военный комиссариат Пермского края проведет для родных новобранцев собрание, на котором до их сведения будут доведены нормативные документы, регламентирующие порядок прохождения службы осеннего призыва.

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