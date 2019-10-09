Пермь: новости дня
16:00 | 10.10.2019
В Прикамье стартовала призывная кампания
Для призывников, проживающих в сельской местности и занятых на уборочных работах, сроки вызова сдвинуты до 15 октября. В северных районах – Гайнах, Косе и Кочево – призывные комиссии начнут работу с 1 ноября. Эта информация была озвучена в рамках пресс-конференции, посвященной осеннему военному призыву 2019 года, с участием руководства военного комиссариата, военной прокуратуры, министерства территориальной безопасности и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
По результатам весенней кампании план призыва в Прикамье выполняется. «Для многих ребят служба в армии становится определенным «трамплином» для выстраивания дальнейшего жизненного пути. В настоящее время престиж службы существенно вырос. Причина не только в комфортных сроках прохождения службы и возможности самоопределения, но и в том, что отсутствие военного билета влечет сложности при устройстве на работу», – отметил председатель резервной призывной комиссии, первый заместитель министра территориальной безопасности Игорь Гончаров.
Как прозвучало на пресс-конференции, большинство воинских частей для распределения солдат базируются в Западном, Центральном и Восточном военных округах. Выбор рода войск для направления на службу зависит от состояния здоровья призывника, наличия у него профессии и других факторов.
Как отметил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин, в Перми налажено взаимодействие с высшими учебными заведениями по выявлению выпускников, имеющих навыки в тех сферах научной деятельности, которые востребованы в оборонном комплексе страны. Такие выпускники направляются в специальные научные роты. Сейчас в Прикамье в научные роты отобрано десять призывников, все они отправятся для прохождения службы в Анапу и Краснодар.
Согласно Трудовому кодексу РФ, призывники могут пройти альтернативную гражданскую службу. В период весеннего призыва 2019 года в перечне должностей альтернативной службы были следующие: почтальон, сиделка геронтологического центра, уборщик производственных помещений, мойщик посуды и артист балета.
В ходе пресс-конференции был отмечен положительный опыт региона по созданию при министерстве территориальной безопасности рабочей группы по правам призывников, в состав которой по инициативе губернатора Максима Решетникова включены представители Совета родителей военнослужащих Прикамья и правозащитного центра «Пермский мемориал».
Кроме того, в Перми создан учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», где проходит допризывная подготовка к службе в армии. Зональные центры по подготовке допризывников есть также в Чайковском, Горнозаводске, Кунгуре, Березниках и других городах.
Отметим, патриотическому воспитанию молодежи в Прикамье уделяется большое внимание. В Пермском крае более 1,7 тыс. школьников обучаются в кадетских классах. На территории региона действует 212 военно-исторических музеев, классов-музеев и музейных комнат, имеющих в фондах и экспозициях материалы по военной истории Пермского края. Дополнительные занятия проходят в 103 патриотических объединениях. Наконец, в Пермском крае организовано обучение 20 военно-учетным специальностям в 60 профессиональных образовательных организациях.
Граждане, призываемые на военную службу, на сборном пункте обеспечиваются трехразовым горячим питанием. 25 октября Военный комиссариат Пермского края проведет для родных новобранцев собрание, на котором до их сведения будут доведены нормативные документы, регламентирующие порядок прохождения службы осеннего призыва.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:54 | 10.10.2019
В Свердловской области впервые удалили опухоль через дыхательные пути
16:23 | 10.10.2019
В Екатеринбурге пройдет фестиваль современной еврейской культуры
16:14 | 10.10.2019
Энергетики «Т Плюс» помогли подключить к теплу детский сад в Дзержинском районе Перми
16:09 | 10.10.2019
До конца года в Пермском крае разработают электронную модель схемы обращения с отходами
16:04 | 10.10.2019
Екатеринбургский гимнаст стал чемпионом мира
16:04 | 10.10.2019
МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло конкурс на обслуживание автобусного маршрута №2
16:00 | 10.10.2019
В Прикамье стартовала призывная кампания
15:47 | 10.10.2019
Медуниверситет в Челябинске отмечает 75-летие
15:41 | 10.10.2019
В Лондоне скончался глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов
15:18 | 10.10.2019
Жители села в Алапаевском районе лишились медпункта
14:50 | 10.10.2019
В Свердловской области задержали подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней девочки
14:50 | 10.10.2019
Пермские технопарки могут получить федеральную поддержку на развитие
14:46 | 10.10.2019
Совет директоров промпредприятий Прикамья обсудит развитие промкооперации и цифровизации производства
14:32 | 10.10.2019
В Перми приземлились два самолета, летевшие в Екатеринбург
14:20 | 10.10.2019
В ноябре из Екатеринбурга в Казань пустят дополнительный поезд
13:11 | 10.10.2019
Утверждены новые проекты планировок центра Перми
13:05 | 10.10.2019
16 аграриев из Прикамья представили свою продукцию на главной сельхозвыставке страны
13:00 | 10.10.2019
В Кольцово совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет
12:40 | 10.10.2019
Прикамье намерено получить поддержку нацпроекта на ликвидацию объектов накопленного вреда природе
12:34 | 10.10.2019
На ПИПФ-2019 обсудят результаты развития промкооперации СИБУРа с предприятиями Прикамья
12:27 | 10.10.2019
В Екатеринбурге пройдет форум по строительству качественных дорог. Прилетит Медведев
11:59 | 10.10.2019
В Екатеринбургском музее ИЗО представят шедевры Эрмитажа
11:43 | 10.10.2019
Уральский институт создал идеальный образец медного концентрата
11:30 | 10.10.2019
На Урале с начала года изъяли более 2000 «левых» SIM-карт
11:08 | 10.10.2019
Баскетбольные болельщики Екатеринбурга пройдут маршем по центру города
10:41 | 10.10.2019
Власти Екатеринбурга обсудили подготовку к 75-летию Великой Победы
10:07 | 10.10.2019
В Свердловской области ищут пропавшего мужчину
09:49 | 10.10.2019
В Екатеринбурге на 20 суток закрыли новый детский сад из-за инфекции
09:32 | 10.10.2019
В Нижнем Тагиле трамвай протаранил иномарку
09:07 | 10.10.2019
Трассу Екатеринбург – Челябинск планируют расширить на две полосы
21:37 | 9.10.2019
Johnson’s® для детей предлагает отметить «Всемирный день мытья рук»
19:40 | 9.10.2019
«Альткотельная» привлечет 2,4 млрд рублей инвестиций в обновление тепловых сетей Перми