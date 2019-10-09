В Перми приземлились два самолета, летевшие в Екатеринбург

14:32 | 10.10.2019

Аэропорт «Кольцово», где совершил экстренную посадку Ан-12, закрыт. Рейсы, направляющиеся в Екатеринбург, перенаправляются в Пермь, Челябинск, Тюмень.



Так, в 13.29 в «Большом Савино» приземлился Boeing-767. Самолет выполнял рейс авиакомпании «Азур Эйр» по маршруту Джерба – Екатеринбург. До этого пермский аэропорт принял самолет «Победы» из Москвы. Пассажиры будут ждать, когда в «Кольцово» разблокируют взлетно-посадочную полосу и начнут принимать рейсы.



Рейсы из «Большого Савино» отправляются по расписанию.

© «Вечерние ведомости»