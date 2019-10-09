Утверждены новые проекты планировок центра Перми

13:11 | 10.10.2019

Очередной шаг в развитии улично-дорожной сети города предполагает создание на территории Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов скверов, велодорожек и расширение тротуаров.



Проект определяет земельные участки, предназначенные для расширения существующей и создания новой улично-дорожной сети, которая включает организацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, велосипедных и пешеходных связей.



Новые проекты планировки и проекты межевания разработаны для территорий по улицам Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Николая Островского и Комсомольскому проспекту. В рамках подготовки этих документов определены перечни земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд. Эти земли позволят более системно подойти к планированию территории.



Так, проектами планировки предусмотрена реконструкция Комсомольского проспекта с преобразованием Комсомольской площади и ряд других изменений. На участке улицы Николая Островского от улицы Красноармейской до улицы Белинского планируется организация четырехполосного движения с созданием бульварной части, пешеходных и велосипедных дорожек, а также второстепенного проезда. Кроме того, благодаря освободившемуся пространству на центральных улицах, в отношении которых разработана новая документация, появится возможность переустроить ливневую канализацию, расширить тротуары, обустроить газоны, организовать дополнительные полосы для транспорта, велодорожки, а также создать новые квартальные улицы.



- Новая документация по планировке территории разработана с учетом основных положений Генерального плана города и связана с проектами реконструкций центральных улиц Перми, - подчеркнули в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.



Реализация проектов призвана улучшить архитектурный облик города, сделать улицы города более удобными и комфортными. Напомним, что проекты обсуждались в рамках публичных слушаний, все поступившие замечания и предложения были рассмотрены. Жители Перми в целом подержали новые проекты планировок.

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