До конца года в отдаленные территории Прикамья начнут ездить два новых флюорографа-маммографа

18:23 | 9.10.2019

В Прикамье подвели итоги аукциона на приобретение двух передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек, сообщает краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Победителем признано ООО «Паритет-Центр». Цена контракта составила 48,1 млн рублей. Передвижные комплексы должны быть поставлены в Пермский краевой онкологический диспансер до 25 декабря 2019 года.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что повышение доступности здравоохранения в сельских территориях – одна из ключевых задач краевых властей и в этом направлении ведется большая работа.



Цифровые флюорографы-маммографы с современным программным обеспечением позволят осуществлять рентгенографию грудной клетки и молочных желез вне стационарных лечебных учреждений. Как пояснил главный врач Пермского краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев, передвижной комплекс необходим для ранней диагностики онкозаболеваний: «По статистике, рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Среди мужчин одно из лидирующих мест занимает рак дыхательных путей. К сожалению, эта статистика не меняется уже много лет. Наиболее эффективным способом борьбы с онкопатологией на сегодняшний день являются скрининг и раннее выявление, в том числе с помощью маммографии и флюорографии».



Отметим, сейчас на балансе министерства здравоохранения Пермского края находятся 21 передвижной флюорограф и один маммограф, которые также помогают специалистам региона в работе по ранней диагностике онкозаболеваний. Кроме того, 4 сентября 2019 года ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» заключен контракт на поставку комбинированного – объединяющего в себе флюорограф и маммограф – передвижного диагностического комплекса на базе шасси КамАЗ. Оборудование должно быть поставлено в больницу в Кудымкаре до 1 декабря текущего года. Таким образом, в Пермском крае с начала следующего года будут функционировать три передвижных медицинских комплекса «2 в 1» (флюорограф + маммограф).



После доставки передвижных медицинских комплексов в медучреждение и постановки их на государственный учет как транспортного средства будет составлен график их работы, с которым можно будет ознакомиться в поликлинике по месту прикрепления.



В Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в период с 1 января по 1 октября текущего года закуплено более 300 единиц современной медицинской техники на сумму 1,1 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно нацпроекту, предстоит увеличить охват населения России профилактическими медосмотрами с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в том числе онкопатологий.

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