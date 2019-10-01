В центре Перми убрали стихийные свалки

18:19 | 9.10.2019

В администрацию Дзержинского района поступали обращения от жителей о необходимости вывоза мусора. В результате принято решение очистить территорию по адресам: улица Крисанова, 7 и улица Советская, 128б.



Как сообщили в администрации Дзержинского района, с территории сгоревшего дома и окрестностей по улице Советской, 128б вывезено 30 тонн мусора, а с территории дома по улице Крисанова, 7 вывезена 1 тонна – ветки и мусор.



- Администрация Дзержинского района ведет системную работу по борьбе с несанкционированными свалками. Прежде всего, вывоз стихийного мусора проводится в местах общего пользования и массового пребывания людей, жилом секторе. Кроме того, районная администрация совместно с ТОСами разъясняет жителям микрорайонов необходимость заключения договоров на вывоз мусора, доводит сведения о местах расположения контейнерных площадок, - пояснили в администрации района.



Добавим, что в районе регулярно проводятся объезды территории и ведутся работы по ликвидации свалок по обращениям жителей.



Администрация Дзержинского района еще раз напоминает пермякам о необходимости соблюдения правил благоустройства и просит не допускать загрязнения территории, использовать для складирования мусора специально отведенные места.

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