В Перми дети нарисовали трамваи будущего

17:31 | 9.10.2019

МУП «Пермгорэлектротранс» подвело итоги конкурса детского рисунка, посвященного 90-летию пермского трамвая. На конкурс было заявлено около 280 работ.



В своих рисунках детям было предложено изобразить трамваи прошлого, настоящего и будущего. Среди множества интересных и достойных работ жюри было непросто выбрать победителей. Итоги конкурса подводились в возрастных категориях: от 2 до 4 лет, от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет.



Призовые места распределились следующим образом:



В возрастной категории дети от 2 до 4 лет первое место заняла Анастасия Туренко, второе – Ева Мелюхина, третье – Милана Антушева.



В возрастной категории дети от 5 до 7 лет первое место было присуждено Анне Мотыревой, второе – Марине Пьянковой, третье – Дарье Турбаковой.



В возрастной категории дети от 8 до 10 лет победителем стала Амина Каримова, второе место заняла Мария Мокрецова, третье место присуждено Анфисе Грищенковой.



В возрастной категории дети от 11 до 14 лет призовые места распределились следующим образом: первое место – Карина Карипова, второе – Екатерина Бочкарева, третье – Ростислава Урядникова.



Вне конкурса жюри отметили работы 28 участников за оригинальную идею.



Торжественное награждение состоится 18 октября в 15:00 по адресу: улица Уральская, 108а. МУП «Пермгорэлектротранс» поздравляет победителей и благодарит всех участников конкурса.



Напомним, 7 ноября 2019 года пермский трамвай отметит свой юбилей. В честь этого МУП «Пермгорэлектротранс» проводит ряд праздничных мероприятий, приуроченных к круглой дате. Например, в сентябре дети приняли участие в акции «Раскрась трамвай». Оформленный детскими рисунками трамвайный вагон курсирует по городу и радует своим необычным дизайном жителей и гостей Перми.

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