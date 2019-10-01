Ученые Пермского университета очистят подземные воды от нефтяных загрязнений

17:24 | 9.10.2019

Сотрудники Естественнонаучного института ПГНИУ разработают технологию по очистке подземных вод от углеводородов. В ее основе будет лежать два метода с применением биотехнологий, химии и использованием эмиттеров для дозированной подачи реагентов. Разработка ученых Пермского университета носит междисциплинарный характер: в ней примут участие геологи, экологи и микробиологи.



«Снижение негативного влияния на окружающую среду при производственных процессах является одной из приоритетных задач науки и промышленности. В последнее время все чаще находят поддержку идеи внедрения «зеленых» технологий, в том числе и в нефтяной промышленности. Предлагаемая комплексная многоступенчатая технология очистки подземных вод предполагает комбинированное применение химического и биологического методов обработки участка с использованием эмиттеров, а также учетом литологических и гидрогеологических особенностей территории», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ Артем Деменев.



Основой разработки пермских ученых станет применение химических и микробиологических препаратов для стимуляции аборигенной микрофлоры и ускоренной деградации загрязнения. Вкачивать вещества в подземное пространство предлагается при помощи эмиттеров, что позволит значительно сократить количество используемых препаратов за счет строго дозированного их внесения.



Для решения задач проекта по разработке инновационной технологии будут проведены полевые, лабораторные и опытно-экспериментальные работы. Впоследствии авторы планируют создать технологический регламент реализации этого способа очистки подземных вод для потенциальных объектов, а также произвести патентную защиту разработанной технологии.



«Разработки по направлению экологии наш коллектив ведет уже более 20 лет. Мы решали задачи на уровне региона и стран. Сейчас мы разрабатываем новую технологию по очистке подземных вод. Эти исследования помогут Пермскому НОЦ закрепиться на федеральном уровне», — рассказал заместитель директора по научной работе ЕНИ ПГНИУ, Заслуженный эколог РФ Николай Максимович.



Разработка технологии очистки подземных вод будет проводиться по итогам конкурса Фонда содействия инновациям «Развитие-СОПР». Партнером вуза по разработке стало ООО «Лаборатория Неразрушающего Контроля» (ЛНК), один из лидеров в области поставки решений для мониторинга подземных и поверхностных вод, экологического контроля в промышленности и разработки систем удаленного мониторинга скважин. Всего на исследование пермских ученых выделено 10 миллионов рублей.



Конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие-СОПР» проводился по четырем направлениям. Всего на конкурс поступило 143 заявки. Экспертное жюри рекомендовало для поддержки только 22 проекта. Заявка ученых Пермского университета и ООО «ЛНК» победила в номинации «Экология». Они стали единственными представителями Пермского края, получившими финансирование в этом направлении.

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