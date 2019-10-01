Пермь: новости дня
17:24 | 9.10.2019
Ученые Пермского университета очистят подземные воды от нефтяных загрязнений
«Снижение негативного влияния на окружающую среду при производственных процессах является одной из приоритетных задач науки и промышленности. В последнее время все чаще находят поддержку идеи внедрения «зеленых» технологий, в том числе и в нефтяной промышленности. Предлагаемая комплексная многоступенчатая технология очистки подземных вод предполагает комбинированное применение химического и биологического методов обработки участка с использованием эмиттеров, а также учетом литологических и гидрогеологических особенностей территории», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ Артем Деменев.
Основой разработки пермских ученых станет применение химических и микробиологических препаратов для стимуляции аборигенной микрофлоры и ускоренной деградации загрязнения. Вкачивать вещества в подземное пространство предлагается при помощи эмиттеров, что позволит значительно сократить количество используемых препаратов за счет строго дозированного их внесения.
Для решения задач проекта по разработке инновационной технологии будут проведены полевые, лабораторные и опытно-экспериментальные работы. Впоследствии авторы планируют создать технологический регламент реализации этого способа очистки подземных вод для потенциальных объектов, а также произвести патентную защиту разработанной технологии.
«Разработки по направлению экологии наш коллектив ведет уже более 20 лет. Мы решали задачи на уровне региона и стран. Сейчас мы разрабатываем новую технологию по очистке подземных вод. Эти исследования помогут Пермскому НОЦ закрепиться на федеральном уровне», — рассказал заместитель директора по научной работе ЕНИ ПГНИУ, Заслуженный эколог РФ Николай Максимович.
Разработка технологии очистки подземных вод будет проводиться по итогам конкурса Фонда содействия инновациям «Развитие-СОПР». Партнером вуза по разработке стало ООО «Лаборатория Неразрушающего Контроля» (ЛНК), один из лидеров в области поставки решений для мониторинга подземных и поверхностных вод, экологического контроля в промышленности и разработки систем удаленного мониторинга скважин. Всего на исследование пермских ученых выделено 10 миллионов рублей.
Конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие-СОПР» проводился по четырем направлениям. Всего на конкурс поступило 143 заявки. Экспертное жюри рекомендовало для поддержки только 22 проекта. Заявка ученых Пермского университета и ООО «ЛНК» победила в номинации «Экология». Они стали единственными представителями Пермского края, получившими финансирование в этом направлении.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:40 | 9.10.2019
«Альткотельная» привлечет 2,4 млрд рублей инвестиций в обновление тепловых сетей Перми
19:27 | 9.10.2019
В Свердловской области появилось приложение, позволяющее отслеживать пригородные автобусы
19:15 | 9.10.2019
Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о попытке изнасилования 10-летней девочки в Екатеринбурге
19:00 | 9.10.2019
«Уралкалий» – официальный спонсор выставки «Золотая Осень - 2019»
18:31 | 9.10.2019
Пожилые екатеринбуржцы смогут обучаться компьютерной грамотности на «Городском смартфоне»
18:23 | 9.10.2019
До конца года в отдаленные территории Прикамья начнут ездить два новых флюорографа-маммографа
18:19 | 9.10.2019
В центре Перми убрали стихийные свалки
18:12 | 9.10.2019
Известный лингвист расскажет об экосистемах в образовании в рамках «Пермского открытого университета»
18:07 | 9.10.2019
Власти Екатеринбурга будут бороться за проведение «Экспо-2035»
17:45 | 9.10.2019
В Театре эстрады 17 ноября выберут «Миссис Екатеринбург-2019»
17:31 | 9.10.2019
В Перми дети нарисовали трамваи будущего
16:39 | 9.10.2019
Проезд по улице Калинина в Екатеринбурге закроется на полтора месяца
15:41 | 9.10.2019
Сразу два пермяка вошли в топ-30 российских бизнесменов в сфере искусственного интеллекта
14:48 | 9.10.2019
15 новых автобусных маршрутов увеличат доступность медицинских и социальных учреждений для прикамцев
14:39 | 9.10.2019
В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков
14:25 | 9.10.2019
Серовский завод ферросплавов накажут за посягательство на экологию
14:17 | 9.10.2019
В чемпионате Прикамья по автокроссу приняли участие 30 пилотов
14:07 | 9.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков развить коммуникативные навыки
14:01 | 9.10.2019
В Лесном вынесли приговор свердловчанину за причинение легкого вреда здоровью и кражу серебряной цепочки
13:31 | 9.10.2019
В Перми на фасаде Оперного театра покажут световое шоу
13:30 | 9.10.2019
На разработку чертежей трамвайной линии до микрорайона Солнечный в Екатеринбурге потратят 99 млн рублей
13:26 | 9.10.2019
В Прикамье почтят память героев локальных войн
13:09 | 9.10.2019
Две тысячи евро за прерванный пикет получит житель Екатеринбурга