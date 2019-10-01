До 27 октября жители Прикамья могут подать заявку на конкурс «Лидеры России»

15:45 | 9.10.2019

Стартовал конкурс «Лидеры России». Регистрационная кампания продлится до 27 октября включительно. Старт конкурса поддержал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».



Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, только за первые три дня приема заявок на конкурс зарегистрировалось более 46 тыс. человек. Наибольшую активность в первые дни подачи заявок проявили жители Центральной России (34,4% от общего числа заявок поданы из Центрального федерального округа). Приволжский федеральный округ оказался на втором месте (16,1%); далее идут Северо-Западный (13,9%), Сибирский (10%), Уральский (9,7%), Южный (8,3%), Дальневосточный (4,5%) и Северо-Кавказский (3,1%) округа.



«Заявки поступают из всех регионов России. Конкурсную структуру мы оставили практически без изменений: регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. На первом этапе регистрации участники должны заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. Советуем не оставлять выполнение заданий на последний момент. Время всех туров строго ограничено», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.



В новом сезоне появится ряд нововведений. В частности, в дополнение к основному конкурсу участники могут подать заявки в один из трех треков: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».



Победители и финалисты конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. В апреле на встрече с победителем и участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России» губернатор Прикамья Максим Решетников отметил: «Приятно, что в крае есть люди, готовые что-то менять. Задача власти – создавать инфраструктуру, некую оболочку, а будет заполнена она или нет, зависит от самих людей. Мы все в одной лодке. В этом смысле я вижу в вас союзников».



Напомним, в 2019 году финал конкурса «Лидеры России» состоялся в марте. В нем приняли участие 227 тыс. человек из 21 региона России. 104 участника стали победителями. Из Пермского края в финал конкурса вышли трое, в том числе ставший победителем Павел Шевченко.



Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.



За два года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017/18 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс, в 2018/19 году – 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «лидеров России», двое из них стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.



Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты любого гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

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