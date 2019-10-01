Пермь: новости дня
15:45 | 9.10.2019
До 27 октября жители Прикамья могут подать заявку на конкурс «Лидеры России»
Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, только за первые три дня приема заявок на конкурс зарегистрировалось более 46 тыс. человек. Наибольшую активность в первые дни подачи заявок проявили жители Центральной России (34,4% от общего числа заявок поданы из Центрального федерального округа). Приволжский федеральный округ оказался на втором месте (16,1%); далее идут Северо-Западный (13,9%), Сибирский (10%), Уральский (9,7%), Южный (8,3%), Дальневосточный (4,5%) и Северо-Кавказский (3,1%) округа.
«Заявки поступают из всех регионов России. Конкурсную структуру мы оставили практически без изменений: регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. На первом этапе регистрации участники должны заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. Советуем не оставлять выполнение заданий на последний момент. Время всех туров строго ограничено», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
В новом сезоне появится ряд нововведений. В частности, в дополнение к основному конкурсу участники могут подать заявки в один из трех треков: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Победители и финалисты конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. В апреле на встрече с победителем и участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России» губернатор Прикамья Максим Решетников отметил: «Приятно, что в крае есть люди, готовые что-то менять. Задача власти – создавать инфраструктуру, некую оболочку, а будет заполнена она или нет, зависит от самих людей. Мы все в одной лодке. В этом смысле я вижу в вас союзников».
Напомним, в 2019 году финал конкурса «Лидеры России» состоялся в марте. В нем приняли участие 227 тыс. человек из 21 региона России. 104 участника стали победителями. Из Пермского края в финал конкурса вышли трое, в том числе ставший победителем Павел Шевченко.
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.
За два года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017/18 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс, в 2018/19 году – 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «лидеров России», двое из них стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты любого гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
© «Вечерние ведомости»
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