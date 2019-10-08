«Горьковка» приглашает пермяков развить коммуникативные навыки

14:07 | 9.10.2019

10 октября в 17:00 в библиотеке состоится праздник «Яркие краски осени». Общество российских немцев «Возрождение» («Wiedergeburt») проведет концертную программу «Яркие краски осени» для делегации Землячества немцев из России в Нижней Саксонии.



В 17:00 - мастер-класс по валянию из шерсти «Тыковка», мастер-класс по оформлению фруктовых салатов, презентация об истории праздника Erntedankfest.



В 18:30 начнется концерт с исполнением хоровых и танцевальных номеров.



Мероприятие пройдет в конференц-зале (левое крыло, 3 этаж), 16+.



В 18:30 начнется заседание клуба «Школа делового общения и ораторского мастерства». В программе – продолжение цикла лекций «Обзор навыков будущего». Тема занятия – «Взаимодействие с людьми: доверие, ответственность, результат». Мероприятие предназначено для всех, кто интересуется развитием своих коммуникативных навыков. Ведущая – Ксения Широких, бизнес-тренер, коуч, игротехник, автор и ведущая программ в тренинговом центре «Арбоника», экс-декан факультета довузовской подготовки НИУ «Высшая Школа Экономики» (Пермь). Встреча состоится в интерактивном зале (2 этаж, правое крыло), 16+.

© «Вечерние ведомости»