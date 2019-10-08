28 октября в Перми на несколько часов состоится плановое отключение цифрового ТВ

13:49 | 9.10.2019

На оборудовании спутникового сегмента подачи программ цифрового ТВ пройдут профилактические работы, сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.



28 октября в Перми запланированы чистка и настройка оборудования, измерение качественных показателей приемников и передатчиков на главной передающей космической станции в Москве и на радиотелевизионных передающих станциях в регионах. Профилактика требует отключения передающего оборудования, поэтому в трансляции 1-го и 2-го мультиплекса каналов цифрового ТВ запланирован перерыв с 4:00 до 13:00.



Плановые профилактики проводятся на сети вещания по графику, согласованному на год, для поддержания эксплуатационной готовности оборудования. Раз в квартал ведутся спутниковые работы, не чаще двух раз в год – сквозные. Первые проводят преимущественно с раннего утра до обеда, вторые занимают весь рабочий день и проводятся лишь на одной станции в один день.



Сквозные профилактические работы, в свою очередь, включают осмотр металлоконструкций антенно-мачтового сооружения, измерение качественных показателей всего комплекса передающих антенн, фидеров, приемников, передатчиков, проверку состояния системы электроснабжения станции.



Внеплановые работы, куда входит ремонт оборудования, проводятся по мере необходимости. Актуальную информацию о профилактических работах можно узнать на официальном сайте РТРС смотрицифру.рф, в разделе «Краткосрочные отключения телерадиосигнала».

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