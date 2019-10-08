В Перми на фасаде Оперного театра покажут световое шоу

13:31 | 9.10.2019

12 и 13 октября фасад Пермского театра оперы и балета на один уикенд станет гигантской витриной для светового шоу. Зрители фестиваля «П Р О С В Е Т» увидят переплетение современных технологий с творческими и философскими рассуждениями о гении Дягилева, о музыке в архитектуре, о развитии и увядании.



Откроет программу шоу студии инновационного дизайна Illuminarium3000. Арт-команда Юрия Пелина и Евгении Годуновой создавала мэппинги на главных архитектурных памятниках России: в Москве – на стенах Большого театра, в Санкт-Петербурге – на Петергофских фонтанах и Дворцовой площади. На фасаде Пермского театра оперы и балета Illuminarium3000 покажет работу, вдохновленную фигурой знаменитого импресарио Сергея Дягилева, часть жизни которого была связана с Пермью. «Дягилев. Причал гениев» – шоу, в котором на фоне образов неповторимых «Русских сезонов» ярко раскроются перипетии судьбы русского гения.



Еще одно шоу специально для фестиваля было создано в бюро инженерного творчества PITCH. Это «Приручение света», повествующее об истории использования света человеком с древних времен до эпохи технологических достижений. Автором музыки к шоу стал композитор Дмитрий Вихорнов.



Прославленный медиахудожник Вадим Эпштейн, пионер российского виджеинга, представит шоу Evolution – о времени, развитии и увядании. Эпштейн создает свои проекты в области цифрового искусства с научным и сетевым контекстом. Серия абстрактных видеопроекций на фасаде театра – это эксперименты, которые создаются медиахудожником с помощью нейросети.



Кроме того, на фасаде театра свои работы продемонстрируют медиахудожники Александр Погребецкий и Даниил Левченко. Их «Звуки архитектуры» и Tartarus – это соединение архитектуры, звука, проекции в единый арт-опыт для зрителя.



Фестиваль пройдет 12 и 13 октября на площади перед Пермским театром оперы и балета. Начало в 20:00.



Также площадками фестиваль света «П Р О С В Е Т» станут Завод Шпагина, арт-объект «Пермские ворота», телебашня РТРС, колесо обозрения в парке Горького и Кунгурская Ледяная пещера.



Вход на площадки фестиваля свободный.



Мероприятие проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

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