Пермь: новости дня
13:26 | 9.10.2019
В Прикамье почтят память героев локальных войн
Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что главная задача краевых властей – не только организация памятных мероприятий, но и оказание системной поддержки семьям погибших. «Необходимо предусмотреть различные варианты помощи родственникам погибших – меры социальной поддержки этих семей, их медицинского обслуживания, – заявил губернатор и отметил, что мероприятия, посвященные памяти погибших омоновцев, не ограничатся несколькими днями в марте. – Мы помним об этих героях всегда, будем вспоминать и в день выхода из Афганистана, и 23 февраля, и 9 Мая».
Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам социальной политики и здравоохранения Татьяна Абдуллина рассказала, что семьи погибших получают пенсии по утере кормильца, льготы на жилищно-коммунальные услуги. Организуется диспансеризация родственников погибших в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. В этом году, например, из 79 родственников погибших 68 человек уже прошли обследование. Составляется график обследования и лечения их в краевом госпитале на конец 2019-го и 2020 год.
По словам Татьяны Абдуллиной, семьям погибших оказывается адресная помощь. Так, в данный момент решается вопрос о трудоустройстве и переобучении нескольких детей из этих семей, оказывается поддержка по предоставлению жилья.
Татьяна Абдуллина предложила систематизировать мероприятия, которые в 2019–2020 годах будут проведены для оказания помощи семьям погибших омоновцев: «Есть предложение на региональном уровне сделать сверку данных по семьям погибших из разных территорий края. Сформируем рабочий план мероприятий по их поддержке и утвердим его до 1 ноября».
Отдельно обсудили мероприятия, запланированные на 2020 год. Центральным событием станет памятный вечер, на который будут приглашены родные, близкие погибших и сослуживцы.
У мемориала «Разорванное братство» в Перми в 2020 году планируется установить плиту в память о воинах, защищавших суверенитет России в локальных конфликтах ХХI века. Губернатор Прикамья поручил обследовать и другие мемориалы в Прикамье, где будут проведены памятные мероприятия, и при необходимости провести работы по их ремонту и восстановлению.
Также в Прикамье запланирован целый ряд просветительских мероприятий патриотической направленности. В частности, готовится краевая выставка по истории локальных конфликтов. Значительная часть экспозиции будет посвящена подвигу бойцов пермского сводного отряда ОМОНа. «Планируем издать материалы выставки и демонстрировать их уже в начале 2020 года в рамках временных экспозиций «Россия – моя история. Пермский край», – рассказал глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.
Губернатор Прикамья Максим Решетников поручил министерству образования и науки, министерству культуры и Государственному архиву Пермского края рассмотреть возможность включения в программу краеведения историю пермских омоновцев. Например, снять документальный фильм о событиях 2000 года. Этот фильм мог бы использоваться учителями на уроках истории и краеведения, на которые также могут быть приглашены ветераны ОМОНа.
Командир пермского ОМОНа Игорь Грачев поблагодарил членов оргкомитета за внимание к памяти погибших товарищей: «Впервые за мою службу рассмотрение этого вопроса ведется на столь высоком уровне. Вопрос важнейший, ведь это – история края, история наших людей».
28 марта 2000 года Веденский РОВД, укомплектованный бойцами пермского сводного отряда ОМОН, получил приказ на проведение боевой операции в селе Центарой. При проведении операции погибли 36 омоновцев.
© «Вечерние ведомости»
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