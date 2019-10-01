В Прикамье 8 тысяч спортсменов смогут пройти УЗИ-обследование на новом аппарате

17:39 | 8.10.2019

Власти Пермского края объявили аукцион на поставку ультразвукового аппарата (УЗИ) для ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер», сообщает краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. К медучреждению прикреплено порядка 8 тыс. спортсменов, членов сборных Пермского края.



Начальная цена контракта составляет 5,8 млн рублей. Подведение итогов аукциона запланировано на 22 октября 2019 года. Новый УЗИ-аппарат должен быть поставлен в учреждение в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта.



По словам заместителя главного врача по медицинской части Александра Сиротина, в настоящий момент в учреждении установлен аппарат УЗИ 1995 года выпуска, уже не соответствующий требованиям проведения качественной диагностики. Новое цифровое оборудование экспертного класса позволит точно оценить функциональное состояние спортсмена, увидеть первые признаки перетренировки и дезадаптации организма на фоне физических нагрузок, а также проводить углубленные исследования для выявления скрытых патологий и профилактики внезапной смерти.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что здравоохранение в ближайшие пять-семь лет будет «темой номер один», так как задачи, решения которых ждут жители края, требуют от региональных властей системной работы. Так, в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в период с 1 января по 1 октября текущего года закуплено более 300 единиц современной медицинской техники на сумму 1,1 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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