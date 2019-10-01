Нуждающиеся жители Прикамья, живущие в частных домах, получат пожарные извещатели

16:52 | 8.10.2019

Главное управление МЧС России по Пермскому краю совместно с краевым министерством социального развития провели рейд по частному сектору Пермского района. В преддверии наступающего зимнего отопительного сезона владельцам домов с печным отоплением еще раз напомнили о правилах эксплуатации оборудования в зимние морозы и мерах дополнительной безопасности.



В этот раз представители МЧС проверяли печное отопление, а социальные службы вручили многодетным семьям автономные пожарные извещатели. Прибор работает от обычной батарейки, реагирует на задымленность помещения и тем самым может спасти жизни.



В настоящее время Пермский краевой фонд социальной поддержки населения закупил порядка 60 автономных пожарных извещателей. Средства на их приобретение появились в результате экономии от ранее проведенных ведомством закупок. Планируется, что пожарные извещатели будут установлены в домах, где проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, многодетные семьи, пожилые люди, находящиеся на социальном обслуживании. Все мероприятия организованы с целью профилактики пожаров. На данный момент муниципалитеты проводят анализ нуждаемости в таких приборах.



Отметим, с начала 2019 года в Пермском крае в частных домах произошло более 1,6 тыс. пожаров, в которых погибло 142 человека. Статистика показывает, что более 50% пожаров с гибелью людей происходит именно в тот момент, когда человек спит. Во сне он не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее уязвим, прибор же способен его защитить, предупредив об опасности. Также организациями соцзащиты сегодня активно проводится информационно-разъяснительная работа по данному вопросу.

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