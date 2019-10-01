В Прикамье на базе ГКБ № 2 могут создать единый центр проведения высокотехнологичных операций

16:49 | 8.10.2019

7 октября губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел городскую клиническую больницу (ГКБ) № 2 им. Ф.Х. Граля, в которой за девять месяцев 2019 года приняли порядка 45 тыс. пациентов. Здесь глава Прикамья осмотрел специализированные отделения, а также пообщался с пациентами и врачами.



В приемном отделении больницы с начала года реализуется проект по организации экстренной медицинской помощи, в рамках которого разделены потоки плановых и экстренных пациентов. Как отметил главный врач ГКБ № 2 Владимир Грязнов, такое разделение очень важно, так как позволяет ускорить время оказания медицинских услуг. Кроме того, для экстренных пациентов в медучреждении в круглосуточном режиме работают рентген- и УЗИ-кабинеты, компьютерный томограф, а также есть возможность пройти эндоскопические и лабораторные обследования.



На базе ГКБ № 2 действует колопроктологическое отделение, в котором ежегодно проводят порядка 250 операций. Более половины из них – высокотехнологичные операции с применением эндоскопии для онкобольных. Губернатор Максим Решетников поручил краевому минздраву изучить вопрос о создании на базе больницы им. Ф.Х. Граля единого центра проведения подобных операций: «Важно, чтобы сложные операции выполнялись в одном месте, где собраны самые лучшие специалисты. И вот в такие центры уже закупать необходимое для этого высокотехнологичное оборудование».



В отделении также работает программа ускоренной реабилитации хирургических больных – fast track, которая уменьшает длительность пребывания в стационаре после операции, снижает усталость больного, позволяет раньше вернуться к нормальной активности. «Мы были одними из первых в стране, кто внедрил эту технологию. Она позволяет существенно снизить операционные осложнения и ускорить сроки реабилитации наших пациентов», – рассказал заведующий колопроктологическим отделением Дмитрий Зитта. За последний год в отделении также сократился так называемый предоперационный период: теперь есть возможность провести операцию пациенту практически на следующий день после поступления в медучреждение.



Максим Решетников осмотрел и кардиологическое отделение ГКБ № 2, в котором с июля текущего года пациентам, перенесшим операции на сердце, бесплатно выдаются лекарства. Проект по дополнительному обеспечению лекарствами запущен в Пермском крае по распоряжению губернатора в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По словам заместителя главного врача по медицинской части Марии Гордовой, программа хорошо себя зарекомендовала, так как раньше приходилось сталкиваться с тем, что пациенты, в силу личных финансовых трудностей, могли приостановить лечение: «Сейчас такой проблемы нет. Больные получают лекарства, которые помогают предотвращать рецидив болезни». Что касается перечня лекарств, то, как утверждает Мария Гордова, есть необходимость включить в список также антикоагулянты: «Бывают случаи, когда их прием показан пациентам, но в списке обязательных лекарств их нет». В связи с этим губернатор поручил изучить вопрос краевому минздраву и представить расширенный перечень препаратов для кардиобольных Министерству здравоохранения РФ.



Кроме того, врачи кардиологического отделения ГКБ № 2 ведут системную работу с пациентами. Тех больных, которых выписывают после операции, тут же записывают на плановый осмотр в поликлинику для постоянного наблюдения у участкового врача и предотвращения рецидивов. «Мы уже обговорили со специалистами поликлиники, что бирки у таких пациентов будут определенного цвета – чтобы они видели, что к ним идет человек из стационара», – отметила Мария Гордова. Глава Прикамья подтвердил, что за такими пациентами должен быть особый контроль и, в частности, для этого краевым минздравом на данный момент прорабатывается модель, в рамках которой медработники будут обзванивать таких больных и напоминать им о приеме.



В отделении анестезиологии и реанимации губернатору продемонстрировали 18 единиц нового оборудования, которое было закуплено в рамках программы импортозамещения. Как отметила заведующая отделением Татьяна Лебедева, работать с аппаратурой отечественного производства гораздо проще с точки зрения обслуживания. «Что касается меня, мне вообще было бы удобно, если бы закупалось оборудование одной марки. Если вдруг сломался один аппарат, тут же можно заменить запчасть», – пояснила она. В связи с этим губернатор Максим Решетников поручил министерству здравоохранения Пермского края проработать данный вопрос: «Формируйте техническую политику. Это не значит, что теперь по всему краю нужно использовать оборудование только одной марки, но, по крайней мере, на территориальный «куст» такую практику можно распространять».



Также по итогам осмотра губернатор Максим Решетников поручил главному врачу ГКБ № 2 Владимиру Грязнову совместно с краевым минздравом разработать комплексный проект по ремонту зданий больницы, чтобы начать реализовывать его поэтапно.



На базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. Ф.Х. Граля» развернуто 11 специализированных отделений, а также стационар на 522 койки.

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