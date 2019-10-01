В сквере у Пермского театра оперы и балета завершается установка новых светильников

13:48 | 8.10.2019

В Театральном саду появились новые светодиодные светильники, соответствующие историческому облику места отдыха. В следующем году замена торшеров здесь продолжится.



Как сообщили в МУП «Горсвет», завершается первый этап капитального ремонта наружного освещения в сквере у Театра оперы и балета. В ходе ремонта произведена замена торшерных стоек на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина, выполнен демонтаж существующих торшеров, проложен кабель и установлены новые торшеры со светодиодными светильниками. В июне 2020 года планируется продолжить ремонт освещения на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской, включая площадь перед театром оперы и балета.



Полноценный ремонт сетей наружного освещения в сквере у Театра оперы и балета требовался давно. Было принято решение оборудовать светильники классического вида, аналогичные тем, что смонтированы в сквере Декабристов. Возвращение исторического облика местам отдыха горожан является одной из тенденций в благоустройстве последних лет, так, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта учитывает исторические детали 60-х годов прошлого века – чугунные решетки и светильники.

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