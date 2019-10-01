«Мицубиси Электрик» приглашает на открытие центра компетенций

13:36 | 8.10.2019

В октябре состоится юбилейный V Пермский инженерно-промышленный форум. В этом году участники форума обсудят реализацию национальных проектов в Прикамье, а также поговорят про развитие промышленной кооперации крупных федеральных компаний с региональными производителями продукции и услуг. Стартует юбилейный форум 2019 года выездными стратегическими сессиями национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Подробная программа форума и регистрация по ссылке: https://engineerforum.ru/program.



Первый этап форума открывается 16 октября, ЦПК «Становление» встретит партнеров, заинтересованных в росте эффективности бизнеса, и участников национального проекта «Повышение производительности труда». В программе примут участие партнеры Центра повышения квалификации «Становление», представители Корпорации «Мицубиси Электрик» (Mitsubishi Electric Corporation) – одного из глобальных лидеров в производстве электроники и электронного оборудования. Компания является лауреатом премии доверия потребителей «Марка №1 в России» и признана лучшей иностранной компанией, работающей в России, по итогам 2017 года.



Генеральный директор компании Хироюки Онода выступит на площадке ЦПК «Становление» и поделится практическим опытом работы в Индустрии 5.0.



Андрей Гулаков, генеральный менеджер подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» - российской дочерней компании корпорации Mitsubishi Electric Corporation, представит участникам форума концепцию управления производством «e-F@ctory».

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