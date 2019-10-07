Пермь: новости дня
12:36 | 8.10.2019
Пермяков просят оценить доступность и безопасность подходов к школам города
Оставить свой отзыв можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv7qnk1aL6IC1z1V247LgyyqFS9_FI1nngznpAIm8p5qLESA/viewform. Запросы родителей учащихся, направленные на информационный ресурс, станут базой для анализа имеющейся ситуации. После систематизации отзывов пермяков совет родителей планирует проработать возможности его решения в каждом конкретном учебном заведении с экспертами, представителями школы и администрации, а также проконтролировать реализацию намеченных задач.
- На наш взгляд, организация безопасных подходов и подъездов к образовательным учреждениям является одним самых актуальных вопросов. Мы выступаем от лица всех родителей города, поэтому нам важно выстроить взаимодействие и услышать отзыв каждого. Все конструктивные предложения по улучшению этой ситуации рядом с конкретным детским садом и школой будут приняты в работу, а успех реализации будет зависеть от активного участия самих родителей в решении вопроса, - отметил Михаил Смирнов, председатель городского совета родителей.
При направлении запроса горожан просят как можно более полно описать проблему, проиллюстрировать ее и предложить свое видение способов ее решения. В предложенной для заполнения форме родители могут выбрать категорию проблемы: отсутствие освещаемых в вечернее и ночное время тротуаров по пути движения детей к учебному заведению, отсутствие пешеходных переходов, светофоров, парковки, отсутствие твердого покрытия на въездах и входах на территорию учебного заведения, наличие неровностей и луж, доступность для маломобильных групп населения, наличие точек по продаже алкоголя в непосредственной близости и бродячих собак. К направляемому запросу можно также приложить фото. Отметим, что анонимные обращения к рассмотрению не принимаются.
- Родители – первые, кто заинтересован в качественном образовании и обеспечении безопасной среды. Наша цель – это конструктивный диалог и взаимодействие родителей, что подразумевает персональную ответственность, активную позицию и созидательный подход. Именно в таком ключе мы намерены решать существующие проблемы. Анонимные и неоправданно эмоциональные обращения – это не к нам, - подчеркнул Михаил Смирнов.
Кроме того, вопросы по основному и дополнительному образованию, профессиональной ориентации школьников и иным тематикам можно направить по электронной почте RodSovetPerm@yandex.ru.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:46 | 8.10.2019
Из Екатеринбурга начнет летать самолет до Нижнего Новгорода
12:14 | 8.10.2019
В Свердловской области подъёмные краны сыграли в дартс
11:51 | 8.10.2019
Екатеринбурженка заняла первое место на Кубке мира по кикбоксингу
11:11 | 8.10.2019
В Екатеринбурге продлили перекрытие переезда через реку Патрушиху
11:00 | 8.10.2019
В Ирбите водитель сбил мать с трехлетним ребенком
10:38 | 8.10.2019
Прокуратура направила в суд дело в отношении спикера думы Сысерти
09:39 | 8.10.2019
У жителя Екатеринбурга приставы арестовали «Крузак» и швейцарские часы в счет долга
09:21 | 8.10.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше ребенок упал в открытый люк
09:04 | 8.10.2019
В Екатеринбурге на таксиста напал прохожий
22:11 | 7.10.2019
В Богдановиче свердловчанина в четвертый раз наказали за пьяную езду
21:11 | 7.10.2019
В екатеринбургском аэропорту задержали двух пассажиров за курение на борту самолета
21:10 | 7.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Трактор» со счётом 3:0
20:35 | 7.10.2019
В Свердловской области пройдет День правовой помощи детям
20:04 | 7.10.2019
В Екатеринбурге начала работать новый генконсул Кипра
19:41 | 7.10.2019
Свердловских школьников обучат безопасному поведению в транспорте с помощью автобуса-тренажера
18:52 | 7.10.2019
В Екатеринбурге восстановят Краснознаменную группу
18:39 | 7.10.2019
В Следственном комитете опровергли слухи о маньяке в Екатеринбурге
18:27 | 7.10.2019
Свердловчанина приговорили к 9 годам лишения свободы за избиение своей сожительницы до смерти
18:10 | 7.10.2019
Екатеринбургский музей истории запускает проект, посвященный космосу
18:02 | 7.10.2019
В Чусовом в рамках нацпроекта обустроен новый воркаут-центр
17:59 | 7.10.2019
В Перми продолжают демонтировать незаконные автостоянки
17:47 | 7.10.2019
В Перми состоится Форум городского и регионального развития
17:02 | 7.10.2019
На аэродроме в Логиново во время прыжка погиб парашютист