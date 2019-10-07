Пермяков просят оценить доступность и безопасность подходов к школам города

12:36 | 8.10.2019

Совет родителей инициирует обсуждение вопросов организации безопасных подъездов и подходов к образовательным учреждениям города.



Оставить свой отзыв можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv7qnk1aL6IC1z1V247LgyyqFS9_FI1nngznpAIm8p5qLESA/viewform. Запросы родителей учащихся, направленные на информационный ресурс, станут базой для анализа имеющейся ситуации. После систематизации отзывов пермяков совет родителей планирует проработать возможности его решения в каждом конкретном учебном заведении с экспертами, представителями школы и администрации, а также проконтролировать реализацию намеченных задач.



- На наш взгляд, организация безопасных подходов и подъездов к образовательным учреждениям является одним самых актуальных вопросов. Мы выступаем от лица всех родителей города, поэтому нам важно выстроить взаимодействие и услышать отзыв каждого. Все конструктивные предложения по улучшению этой ситуации рядом с конкретным детским садом и школой будут приняты в работу, а успех реализации будет зависеть от активного участия самих родителей в решении вопроса, - отметил Михаил Смирнов, председатель городского совета родителей.



При направлении запроса горожан просят как можно более полно описать проблему, проиллюстрировать ее и предложить свое видение способов ее решения. В предложенной для заполнения форме родители могут выбрать категорию проблемы: отсутствие освещаемых в вечернее и ночное время тротуаров по пути движения детей к учебному заведению, отсутствие пешеходных переходов, светофоров, парковки, отсутствие твердого покрытия на въездах и входах на территорию учебного заведения, наличие неровностей и луж, доступность для маломобильных групп населения, наличие точек по продаже алкоголя в непосредственной близости и бродячих собак. К направляемому запросу можно также приложить фото. Отметим, что анонимные обращения к рассмотрению не принимаются.



- Родители – первые, кто заинтересован в качественном образовании и обеспечении безопасной среды. Наша цель – это конструктивный диалог и взаимодействие родителей, что подразумевает персональную ответственность, активную позицию и созидательный подход. Именно в таком ключе мы намерены решать существующие проблемы. Анонимные и неоправданно эмоциональные обращения – это не к нам, - подчеркнул Михаил Смирнов.



Кроме того, вопросы по основному и дополнительному образованию, профессиональной ориентации школьников и иным тематикам можно направить по электронной почте RodSovetPerm@yandex.ru.

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