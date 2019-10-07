В Перми представители бизнеса обсудят практики корпоративного волонтерства

12:29 | 8.10.2019

В рамках Пермского международного форума добровольцев-2019, который пройдет на Заводе Шпагина 23 и 24 октября, состоится обсуждение практик корпоративного волонтерства и социального предпринимательства с участием представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Представители российских и международных бизнес-корпораций обсудят, как учитывать интересы компании, сотрудников и общества при реализации волонтерских программ.



Зарегистрироваться для участия в форуме представители бизнес-компаний могут до 14 октября на официальном сайте мероприятия http://2019.dobrovolec-rf.ru/registration-business/.



В рамках форума эксперты и участники обсудят то, как корпоративное добровольчество повышает мотивацию персонала, зачем использовать добровольческие технологии в корпоративной политике компании, как волонтерство помогает создавать капитал доверия и общественного признания, а также что такое pro bono и многое другое.



На специальной сессии представители бизнеса рассмотрят возможности сотрудничества предпринимателей и крупных компаний для расширения рынка социальных услуг. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Перми поделятся успешными практиками государственного и частного партнерства в сфере общественно значимых услуг.



Помимо круглых столов и дискуссий, пройдут интерактивные презентации. Например, корпоративные добровольцы ПАО «МТС» представят волонтерский театр кукол «Мобильный театр сказок» и проведут мастер-класс для участников форума. Создатель мобильного приложения Be My Eyes Ханс Йорген Виберг представит IT-решения для бизнеса в сфере коммуникации с незрячими людьми. Многие компании, такие, как Google, Microsoft, Lloyds, используют данное приложение, чтобы сделать свои услуги и продукты более инклюзивными и доступными для разных категорий потребителей. Также на форуме будет презентован опыт российской компании из Санкт-Петербурга, которая реализует масштабный социальный проект «Мир на ощупь», направленный на развитие толерантности в обществе по отношению к незрячим людям.



Регистрация на участие в общей программе форума уже завершилась. Ее мероприятия соберут более 1 тыс. человек из субъектов РФ и зарубежных стран. Запланировано участие представителей органов власти, международных организаций, волонтерских объединений, некоммерческих организаций, бизнес-сообществ и СМИ.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что без участия волонтеров в Прикамье не проходит ни одно крупное мероприятие: «Приятно, что Пермский край за последние годы стал центром волонтерского движения. Поэтому к нам приезжают волонтеры из других регионов и стран, чтобы перенять бесценный опыт».



Пермский международный форум добровольцев проводится правительством Пермского края, Национальной ассоциацией развития образования «Тетрадка Дружбы», Пермским центром развития добровольчества при содействии Министерства экономического развития Российской Федерации.



Подробнее с программой форума можно ознакомиться по ссылке: http://2019.dobrovolec-rf.ru/program/.

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