В Перми продолжают демонтировать незаконные автостоянки

17:59 | 7.10.2019

Так, с начала года в Индустриальном районе принудительно убрано 11 незаконных автостоянок. Кроме того, администрация района продолжает борьбу с незаконно установленными и самовольно размещенными киосками, павильонами.



В сентябре в принудительном порядке было демонтировано 6 незаконных автостоянок по улицам Качалова, Архитектора Свиязева, Мира, Карпинского, проспекту Декабристов. Автостоянки размещались на муниципальной земле самовольно, без соответствующих разрешений, с автомобилистов незаконно взималась плата за размещение транспортных средств.



При этом 3 автостоянки по улицам Мира, Стахановской и на пересечении улиц Архитектора Свиязева и Карпинского собственники убрали самостоятельно.



Сейчас объекты отправлены на место временного хранения. Теперь собственникам предстоит возместить в бюджет Перми расходы, связанные с принудительным демонтажем, перемещением и хранением объектов.



Всего в течение этого года в Индустриальном районе Перми подрядчиком произведен принудительный демонтаж 11 незаконно размещенных автостоянок.



Плановая работа по сносу незаконно размещенных на территории района объектов продолжается. До конца года запланирован принудительный демонтаж еще 8 самовольно установленных автостоянок.

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