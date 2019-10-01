В Перми на бульваре Советской Армии приступили к укладке тротуарной плитки

17:56 | 7.10.2019

Подрядчик начал укладывать плитку на тротуаре в квартале между улицами Революции и Швецова и возле памятника Уральскому добровольческому корпусу.



В целом в рамках капремонта будут восстановлены оба фонтана, отремонтированы тротуары, установлены новые скамейки и опоры освещения. Завершение работ по благоустройству на участке от улицы Революции до Швецова и площади у танка запланировано в 2020 году. Восстановление фонтанов будет вестись в рамках следующего этапа.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в рамках капитального ремонта сквера Советской Армии планируется восстановить оба фонтана, выполнить освещение четырех разных типов, подсветку вокруг зоны мемориала Уральскому добровольческому корпусу, а также отремонтировать пешеходную часть, установить новые скамейки и урны.



В настоящий момент подрядчик уже укладывает пешеходную плитку на участке от улицы Революции до улицы Швецова, ведутся работы по вертикальной планировке. На перекрестке улицы Сибирской с улицей Революции также устанавливается бортовой камень.



Напомним, что после ремонта на бульваре появятся прямоугольные двухуровневые фонтаны (более высокая часть и низкая с переливающейся чашей). Струи при этом будут не слишком высокими. Площадь озеленения бульвара составит 9 тысяч кв. метров. На протяжении всего бульвара планируется высадить порядка 60 новых деревьев и около 80 кустарников и многолетних растений.



Благоустройство площади у танка с устройством архитектурной подсветки постамента планируется завершить к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участка от улицы Революции до улицы Швецова – осенью 2020 года.



В настоящее время в Перми 105 мест отдыха. К 2023 году их число планируется увеличить до 113. Городские власти обозначили основной подход к благоустройству парков на следующие годы: места отдыха должны быть комфортными и удобными для разных групп населения. Поэтому при реализации работ по благоустройству должно быть предусмотрено многофункциональное зонирование территории: зоны для проведения массовых мероприятий, культурно-просветительские зоны, спортивные зоны, зоны отдыха и прогулок, игровые зоны. При этом парки и скверы должны быть круглогодичного использования.



Всего в период 2019-2023 годов планируется благоустроить около 50 парков и скверов, например, парк культуры и отдыха «Балатово», сквер им. Субботина на улице Чкалова, Комсомольский проспект.

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