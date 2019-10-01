Учитель из Перми получила специальный приз на конкурсе «Учитель года России-2019»

17:50 | 7.10.2019

В Государственном Кремлевском дворце в Москве назвали победителя и обладателей специальных призов Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019».



Спецприз «За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении» получила учитель пермской школы № 132 Татьяна Рачева. Она преподает математику маленьким пациентам онкогематологического центра ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница». В этой номинации призы получили также педагоги из Астрахани, Москвы, Балашихи.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Прикамье – один из сильнейших регионов страны по уровню школьного образования. «Педагог, который сам постоянно учится, на своем примере учит и наших детей. Успехи педагогов сегодня – это будущие успехи учеников, а значит, и всего Пермского края», – сказал Максим Решетников.



Победителем конкурса «Учитель года» стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. Напомним, Пермский край на конкурсе «Учитель года» представляла учительница русского языка и литературы Ольга Ляшенко. Во время конкурса, который прошел в Грозном в конце сентября, ей не удалось попасть в число лауреатов.

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