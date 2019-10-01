Пермь: новости дня
17:47 | 7.10.2019
В Перми состоится Форум городского и регионального развития
Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, организатором форума выступает факультет городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) при поддержке правительства Пермского края и администрации Перми. Мероприятие пройдет на двух площадках: в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (улица Петропавловская, 25) и Частной филармонии «Триумф» (улица Ленина,44).
В форуме примут участие специалисты из сферы планирования и управления городским пространством: эксперты-урбанисты, представители городской и краевой администраций, работники государственного сектора, преподаватели вузов, а также молодые проектировщики и архитекторы из разных городов России. Тема этого года ― «Инструменты профессионалов». Участники обсудят актуальные вопросы регулирования землепользования и застройки, стратегии пространственного развития городов, модели развития и модернизации сложившихся районов, вопросы профессии городского планировщика и многое другое. С подробной программой форума можно познакомиться здесь.
Как отмечается на сайте форума, Пермь неслучайно была выбрана в качестве площадки для проведения форума городского и регионального развития. В 2010 году в Перми впервые в России был разработан документ, определяющий стратегию пространственного развития города – Стратегический мастер-план, а также утверждены новые Правила землепользования и застройки. «Тем самым было положено начало формированию новых подходов к территориальному планированию. Это до сих пор уникальный для России кейс с точки зрения работы с инструментами городского развития и регулирования землепользования. Именно здесь, нам кажется, важным начать дискуссию о будущем профессии городского планировщика», – говорится в обращении организаторов форума.
- У Перми уже есть опыт проведения градостроительных форумов. В 2012 году наш город принимал Международный форум архитекторов и планировщиков ISOCARP. Предстоящий форум позволит нам еще раз обсудить вопросы планирования территории с широким кругом экспертов, подвести итоги реализуемой в Перми градостроительной деятельности, а также определить вектор для дальнейшего развития города, - прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.
© «Вечерние ведомости»
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