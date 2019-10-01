Назначен куратор нацпроекта по производительности труда в администрации губернатора Прикамья

16:13 | 7.10.2019

2 октября назначен советник губернатора Пермского края по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Им стал Сергей Никифоров, ранее занимавший должность советника по эффективности госуправления врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.



Одним из проектов, реализованных при участии Сергея Никифорова в Севастополе, стал проект «Бережливая поликлиника». Он обеспечил повышение доступности медпомощи в 4,5 раза во всех больницах города, благодаря чему удовлетворенность горожан медпомощью возросла на 24%.



С 2011 года Сергей Олегович руководил департаментом по развитию промышленности в АО «ОДК – Пермские моторы».

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