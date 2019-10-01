С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка

15:08 | 7.10.2019

На ярмарке можно будет купить продукты и другие товары от местных производителей.



Как сообщили в городском бизнес-инкубаторе, ярмарочные площадки будут работать с 8 по 12 октября в Свердловском районе (улица Народовольческая, 3).



Всего до конца года запланировано проведение порядка 50 ярмарок.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: мясные деликатесы, колбасную продукцию, мед разных сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школьные товары, игрушки, пледы и покрывала, постельное белье, изделия из кожи. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/main/trade-and-services/fair/.

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