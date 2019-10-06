Пермь: новости дня
12:55 | 7.10.2019
Пермская IT-компания создала двойника Арнольда Шварценеггера
Двойник актера способен двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Лицо андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.
Как отмечает основатель «Промобота» Олег Кивокурцев, IT-компании удалось точно воссоздать стилистику общения и характер Арнольда Шварценеггера: «Вообще оцифровка личности – очень перспективное направление. Нам уже сегодня приходят письма с просьбой оцифровки, потому что люди хотят получить «цифровое бессмертие». Мы пока сомневаемся, делать такие проекты или нет, принимая во внимание этический аспект. Будем советоваться со специалистами».
Кроме того, получившегося робота удалось показать самому Арнольду Шварценеггеру в рамках Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. После встречи со Шварценеггером представители компании отметили, что знакомство прошло успешно: «Ему и всем его партнерам очень понравилось, были искренние эмоции: удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот очень похож. Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит Железный Арни, а дроид отвечал: «Кубинские». Коллеги интересовались, продаем ли мы роботов в США и можем ли начать выстраивать отношения».
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что компания «Промобот» набирает обороты, ее продукция востребована в десятках стран мира. При этом увеличение объемов заказов влечет за собой и расширение производственной площадки.
Напомним, впервые разработка человекоподобного робота пермской IT-компании была представлена председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. Далее в июне в рамках Петербургского международного экономического форума ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, компания «Промобот» и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объем инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей. Целью взаимодействия стороны видят создание целого кластера робототехники в Пермском крае за счет привлечения необходимой федеральной и региональной поддержки для масштабирования бизнеса компании «Промобот».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:08 | 7.10.2019
С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка
15:05 | 7.10.2019
В центре Екатеринбурга отключили электричество из-за аварии на линии электропередач
15:03 | 7.10.2019
Пермские поисковые отряды принимают участие в окружном слете
14:48 | 7.10.2019
С начала 2019 года более шести тысяч семей в Свердловской области получили сертификат на материнский капитал
14:21 | 7.10.2019
В Екатеринбурге стартовала осенняя призывная кампания
13:57 | 7.10.2019
Помощник депутата Госдумы «урезонил» дебошира со Вторчермета
13:43 | 7.10.2019
На фестивале «ПРОСВЕТ» медиахудожники перенесут зрителей на край света и в чрево кита
13:36 | 7.10.2019
Жителя Полевского отправили в колонию на три года за рубку леса в Ботаническом заказнике
13:24 | 7.10.2019
На Совете округа обсудили точки роста туристического потенциала ПФО
13:15 | 7.10.2019
Машины двигались по горячей воде: в Нижнем Тагиле затопило шоссе
12:55 | 7.10.2019
Пермская IT-компания создала двойника Арнольда Шварценеггера
12:50 | 7.10.2019
За четыре дня стенд Пермского края на газовом форуме посетило более 6 тысяч человек
12:45 | 7.10.2019
Власти Екатеринбурга организуют сбор опасных бытовых отходов
12:38 | 7.10.2019
В Пермь придет похолодание
12:15 | 7.10.2019
В Екатеринбурге открывается благоустроенная набережная реки Исеть
11:10 | 7.10.2019
В Екатеринбурге пресекли деятельность покерного клуба на Уктусе
10:56 | 7.10.2019
Под Алапаевском из-за отсутствия очистных сооружений фекалии возят за 40 километров от населенного пункта
10:32 | 7.10.2019
Все объекты Свердловской области подключили к отоплению
10:00 | 7.10.2019
В больнице скончался подросток, которого сбила иномарка в Реже
09:30 | 7.10.2019
Сгорел салон и кузов: на Вторчермете вспыхнула «Лада»
09:13 | 7.10.2019
В Екатеринбурге теплая погода сохранится до середины недели
21:18 | 6.10.2019
Глава Карталинского района ушел в отставку по собственному желанию
18:00 | 6.10.2019
В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной сбили велосипедиста
17:47 | 6.10.2019
Уралгидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности
17:32 | 6.10.2019
ЕКАД встал в пробку из-за массового ДТП
17:26 | 6.10.2019
В Северке свердловчанин поблагодарил благоустроителей за качественный ремонт дорог
16:39 | 6.10.2019
В Екатеринбурге девушка выпала из окна жилого дома
16:06 | 6.10.2019
«Зенит» обыграл «Урал» в 12 туре российской премьер-лиги
15:56 | 6.10.2019
В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий
15:10 | 6.10.2019
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек
12:50 | 6.10.2019
Митрополит Кирилл призвал горожан проголосовать за площадку в историческом центре города
12:18 | 6.10.2019
Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге
11:42 | 6.10.2019
Сегодня «Урал» проведет матч с «Зенитом» в Екатеринбурге