Пермская IT-компания создала двойника Арнольда Шварценеггера

12:55 | 7.10.2019

Компания «Промобот», которая в сентябре запустила в серийное производство человекоподобных роботов, создала копию Арнольда Шварценеггера. Разработчикам удалось передать не только внешность, но и личность американского актера, политика и культуриста. Для этого потребовалось проанализировать множество интервью со знаменитостью и загрузить их транскрипцию в нейронную сеть.



Двойник актера способен двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Лицо андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.



Как отмечает основатель «Промобота» Олег Кивокурцев, IT-компании удалось точно воссоздать стилистику общения и характер Арнольда Шварценеггера: «Вообще оцифровка личности – очень перспективное направление. Нам уже сегодня приходят письма с просьбой оцифровки, потому что люди хотят получить «цифровое бессмертие». Мы пока сомневаемся, делать такие проекты или нет, принимая во внимание этический аспект. Будем советоваться со специалистами».



Кроме того, получившегося робота удалось показать самому Арнольду Шварценеггеру в рамках Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. После встречи со Шварценеггером представители компании отметили, что знакомство прошло успешно: «Ему и всем его партнерам очень понравилось, были искренние эмоции: удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот очень похож. Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит Железный Арни, а дроид отвечал: «Кубинские». Коллеги интересовались, продаем ли мы роботов в США и можем ли начать выстраивать отношения».



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что компания «Промобот» набирает обороты, ее продукция востребована в десятках стран мира. При этом увеличение объемов заказов влечет за собой и расширение производственной площадки.



Напомним, впервые разработка человекоподобного робота пермской IT-компании была представлена председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. Далее в июне в рамках Петербургского международного экономического форума ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, компания «Промобот» и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объем инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей. Целью взаимодействия стороны видят создание целого кластера робототехники в Пермском крае за счет привлечения необходимой федеральной и региональной поддержки для масштабирования бизнеса компании «Промобот».

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