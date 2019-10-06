В Пермь придет похолодание

12:38 | 7.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, солнечно. Сегодня, 7 октября, днем в Перми температура может достичь 19°C.



Завтра днем будет около 12°C, к вечеру похолодает до 5-7°C. В среду, 9 октября, днем столбик термометра покажет 2°C, возможен снег. В четверг будет около 5°C, ожидаются кратковременные ливневые осадки. В пятницу потеплеет до 7°C, ожидается дождь и сильный ветер. В выходные, по предварительным прогнозам, потеплеет.

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