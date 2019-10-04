Пермяков приглашают на бесплатные занятия фитнесом во дворце спорта «Орленок»

03:18 | 6.10.2019

Тренировки проводятся в рамках городского проекта «Мы выбираем спорт». Старт будет дан 7 октября.



Занятия будут проходить в тренажерном зале под руководством преподавателей спортивной школы «Орленок» с понедельника по субботу, исключая пятницу, в 19:00, и по воскресеньям в 17:00.



Записаться в группу может любой желающий старше 15 лет. Это можно сделать двумя способами: на сайте http://умный-спорт.рф/ или по телефону 215-52-59 (доб. 211).



Пока организаторы планируют проводить занятия до конца декабря, но при наличии стабильного спроса проект может стать долгосрочным.



Напомним, летом бесплатные тренировки для жителей Перми проводились на стадионе «Юность».

© «Вечерние ведомости»