Начался второй этап озеленения пермской эспланады

18:07 | 4.10.2019

Подрядчик приступил к посадке яблонь, кленов и лип. Всего на эспланаде будет высажено порядка 80 деревьев. Ранее, в рамках первого этапа озеленения, уже было высажено более 1400 саженцев многолетних цветов и кустарников.



Эспланада – уникальное общественное городское пространство, которое является точкой притяжения людей во время праздничных мероприятий. При благоустройстве ее территории применяется комплексный подход. Наряду с открытием новых объектов, таких как качели и новый фонтан, в рамках осенней озеленительной кампании на недавно открытом для жителей участке эспланады проводится масштабное озеленение.



В ходе первого этапа было высажено более 1400 кустарников и многолетних цветов. Сейчас подрядчик приступил к посадке деревьев – кленов, лип и яблонь. В этом году будет высажено порядка 80 деревьев, но посадки на этом не закончатся – они продолжатся уже весной.



Напомним, в Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания, в рамках которой будет высажено порядка 14 тысяч деревьев и кустарников. Это число, которое остается стабильным ежегодно, так как озеленение города является одной из первостепенных задач, стоящих перед городской администрацией. Посадки ведутся как в центре города, так и в районных парках и скверах.

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