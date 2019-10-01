В Пермском крае до 2024 года появится 44 газомоторные заправки

16:49 | 4.10.2019

2 октября в рамках Российской энергетической недели состоялось отраслевое совещание «Опережающее развитие инфраструктуры – стратегия развития рынка газомоторного топлива» под председательством зампреда Правительства РФ Дмитрия Козака. В нем приняли участие представители федерального правительства, крупных корпораций, а также руководители регионов, среди которых был и губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как отметил Дмитрий Козак, в России впервые появилась возможность в практическом плане запустить программу развития рынка газомоторного топлива: «Приняты все необходимые решения о параметрах финансирования этой программы. Подготовлена на первом этапе дорожная карта, чтобы уже в ближайшее время можно было начать конкретные действия по реализации этой программы». Так, 2 октября на заседании Правительства РФ из резервного фонда выделено 3,4 млрд рублей для финансирования в 2019 году субъектов РФ в мероприятиях по строительству газозаправочной инфраструктуры и переоборудованию коммунальной техники на газомоторное топливо. Всего в ближайшие пять лет на переоборудование существующего транспорта и расширение линейки новой техники, поддержку спроса на газомоторные автомобили и строительство новых заправочных станций будет направлено 50 млрд рублей.



Зампред председателя Правительства РФ обратил внимание собравшихся на то, что программа будет реализовываться в стране поэтапно, в связи с чем выбран кластерный подход. «Основные транспортные магистрали, которые ведут через Москву на северо-запад, на юго-восток, на юг и на Урал, должны быть оснащены необходимой заправочной инфраструктурой. Параллельно должна быть проведена работа по переоборудованию коммунальной техники под газомоторное топливо, для того чтобы инфраструктура, которая будет построена, была востребована», – пояснил Дмитрий Козак. Со своей стороны правительство Пермского края направило заявку на получение в 2020 году порядка 400 млн рублей из федерального бюджета на строительство 11 автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС).



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в рамках реализации программы всего в регионе до 2024 года планируется построить 44 АГНКС: «Потребление будет расти в связи с тем, что новые автобусы, которые мы закупаем, работают на газомоторном топливе. В целом надо сказать, что переход на этот вид топлива – это существенная экономия в первую очередь в коммунальном секторе и в пассажирских перевозках, траки, ну и не только: легковые машины тоже сейчас начинают серийно выпускаться на газомоторном топливе». Отметим, новые автобусы в Прикамье закупаются в ходе реализации новой транспортной модели, которая позволит повысить качество пассажироперевозок.



Параллельно с программой развития рынка газомоторного топлива Правительство РФ по линии министерства торговли и промышленности планирует стимулирование производства техники на газомоторном топливе, в том числе и в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным.



В настоящее время в Прикамье действует 5 АГНКС (в Перми и Соликамске), на которых газомоторный транспорт может заправиться природным газом. На этом газе в регионе работает порядка 600 транспортных средств, в том числе 200 автобусов и 100 такси. Кроме того, в Прикамье «Газпромом» уже построен комплекс по производству сжиженного природного газа: мини-завод по производству СПГ в деревне Канюсята, а также 3 станции приема, хранения и регазификации природного газа в поселках Канюсята, Нердва и Северный Коммунар. Наличие такого комплекса позволит обеспечивать инфраструктуру, которая будет создаваться в период реализации программы, необходимым объемом газомоторного топлива.

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