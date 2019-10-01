Более 200 школьников Уинского округа пройдут обучение в мобильном «Кванториуме»

16:43 | 4.10.2019

Мобильный детский технопарк «Кванториум», который Пермский край получил в середине сентября, продолжает свою работу. На этой и на следующей неделе он будет работать в Уинском муниципальном округе. За это время обучение в нем под наставничеством педагогов пермского стационарного детского технопарка пройдут 220 школьников. Затем они представят свои проекты на местной ярмарке и перейдут к дистанционному обучению.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что для региона технопарк – серьезный шаг в решении задачи подготовки инженерных кадров. По словам главы Прикамья, направления образования в «Кванториуме» соответствуют приоритетам индустриального развития региона, и ребята, которые учатся в «Кванториуме», через несколько лет будут определять техническую и промышленную политику Пермского края и всей страны.



С приездом мобильного «Кванториума» дети познакомятся с четырьмя квантумами: виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), «Хай-тек», «Промышленный дизайн» и «Аэро». В проектной траектории «Аэроквантум» дети уже узнали о видах беспилотных летательных аппаратов и представят, как можно было бы их применить в территории. Среди предложенных вариантов были, например, такие, как дрон-курьер и дрон-спасатель в летнее время на местном пруду.



В направлении VR/AR наставник с детьми создадут модели русской избы с возможностью ее просмотра в дополненной реальности, а также попытаются создать модель целой школы или даже района.



В «Промышленном дизайне» дети проектируют разные предметы, от умных ульев, где мед автоматически стекает в хранилище и становится недоступен для лесных сладкоежек, до уникальных культурных зон своей территории. Так, ученик уинской школы Александр Исупов решил преобразить облик главного сельского парка. «На месте бывшего медеплавильного завода, где сейчас располагается городской пруд, я решил создать современное городское пространство. Пока это только эскиз, но я планирую сделать макет и представить его главе района!» – поделился планами школьник.



После того как мобильный технопарк завершит свою работу в Уинском муниципальном округе, он отправится в Ординский, Частинский, Карагайский и Кунгурский районы. Всего до конца года позаниматься в «Кванториуме» смогут порядка 1 тыс. ребят.



Отметим, мобильный автопоезд оснащен оборудованием, которое закупили в рамках нацпроекта «Образование», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Стоимость оборудования почти 21 млн рублей. Из них 15,8 млн – средства федерального бюджета, около 5 млн – регионального. Кроме того, по данным краевого министерства образования и науки, Прикамье в рамках национального проекта получило федеральное финансирование до 2022 года на создание как минимум двух стационарных «Кванториумов» – в Березниках и Чусовом, а также на приобретение еще двух мобильных научных лабораторий.

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