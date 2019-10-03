Студенческий театр «17-я скрипка» представит спектакль по рассказам Василия Шукшина

16:30 | 4.10.2019

10 октября в 19:00 студенческий театр «17-я скрипка» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) покажет спектакль «Признание» («Далекие близкие»). Постановка является финалистом окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Студенческий театр».



Авторский студенческий театр «17-я скрипка» создан при ПНИПУ в 2013 году. Актеры театра – студенты технических специальностей, будущие строители, дорожники, механики. За эти годы коллектив добился серьезных успехов. Сегодня он многократный обладатель Гран-при и званий лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе победитель XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», проходившего в Перми в мае 2019 года.



Спектакль «Далекие близкие» создан ребятами по рассказам Василия Шукшина. Как отмечает художественный руководитель и режиссер театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева, рассказы Шукшина будут актуальны всегда: «Они о человеке, его душе, переживаниях, любви, дружбе, предательстве – о вечных темах. Важно в какой-то момент жизни замедлиться, посмотреть вокруг и на то, что происходит внутри тебя. Спектакль как раз об этом. О той самой волшебной точке погружения в себя, редкой в нашем технологичном, скоростном веке».



У жителей Приволжского федерального округа есть возможность посмотреть все спектакли финалистов «Театрального Приволжья» в телевизионном эфире – на «21-й кнопке». Жители Пермского края до 28 октября ежедневно могут смотреть постановки на телеканале «ВЕТТА 24». Начало трансляций – в 17:00. Спектакль «17-й скрипки» будет показан телеканалом 7 октября, постановка студии «Балаганчик» – 21 октября.



Увидеть видеоверсии всех постановок можно на официальном сайте фестиваля http://театральноеприволжье.рф/performances, в разделе «Финалисты».



По правилам конкурса за свой регион голосовать нельзя. Но поддержать «Балаганчик» и «17-ю скрипку» можно, рассказав о них в социальных сетях с помощью хештега #театральноеприволжье.



Напомним, «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую. Награждение победителей состоится в декабре.

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