Судебные приставы закрыли пять пивных баров в Прикамье

14:26 | 4.10.2019

Сотрудники УФССП по Пермскому краю приостановили работу заведений, ведущих деятельность в сфере общественного питания и продажи алкогольной продукции, рассказали в ведомстве.



Прокурор Чернушинского района обратился в районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о приостановлении деятельности нескольких заведений «Пивбар Пивас» в Чернушке. Проверки надзорных органов выявили отсутствие либо неисправность автоматической пожарной сигнализации в помещениях баров. Также заведения не были защищены системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, что могло бы повлечь гибель посетителей.



До вынесения окончательного решения по делу приняты обеспечительные меры: деятельность пяти заведений «Пивбар Пивас» приостановлена.



Сотрудники отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам опечатали бары и предупредили индивидуального предпринимателя об административной ответственности за неисполнение законных требований. Заведения вновь заработают, когда все нарушения будут устранены.

© «Вечерние ведомости»