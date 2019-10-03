Пермь: новости дня
13:14 | 4.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерт
Вход на выставку свободный, 0+, она расположена в арт-фойе 4 этажа в правом крыле «Горьковки».
7 октября в 17:00 в отделе краеведения дадут консультации пермские родоведы. Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных.
Встречи родоведов проходят два раза в месяц в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло). Вход свободный, 6+.
8 октября в 19:00 в рамках программы к Международному дню музыки - концерт «Музыка и время». В программе - шедевры хоровой музыки 17-21 веков в исполнении хора «Сирень» (руководитель Елена Ворохобко). Хор «Сирень» - лауреат международных, всероссийских, краевых и городских конкурсов и фестивалей. Вход свободный, 12+. Конференц-зал (3-й этаж, левое крыло).
9 октября с 10:00 до 12:00 в Центре науки библиотеки им. А.М. Горького состоится Всероссийский экономический диктант.
Экономический диктант – письменное тестовое задание, с помощью которого можно оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики. Тема в этом году - «Сильная экономика – процветающая Россия!». Принять участие может любой желающий: учащиеся 9-11 классов, студенты, руководители и преподаватели вузов, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и т.д. Участие бесплатное, 12+. Подробная информация о диктанте здесь: https://diktant.org/.
Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), конференц-зал (левое крыло, 3 этаж).
© «Вечерние ведомости»
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