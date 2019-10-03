Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:56 | 4.10.2019

В Перми началось строительство нового корпуса гимназии №3

На строительной площадке по адресу: улица Звенигородская, 11 в микрорайоне Гайва забиты пробные сваи.

Группа компаний «Краснокамский ЖБК» по соглашению с администрацией Перми приступила к возведению нового корпуса гимназия №3. Объект строится в рамках национального проекта «Образование».

- Администрация Перми ведет системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Благодаря софинансированию из краевого и федерального бюджетов с каждым годом таких объектов на карте города будет все больше, - подчеркнул глава города Дмитрий Самойлов.

На месте старого корпуса, который подлежит сносу, появится новое четырехэтажное здание общей площадью 18 974 кв. метра. В нем разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролетах будет установлено витражное остекление. Школа примет в своих стенах 1050 учеников начальных, средних и старших классов.

Здание школы организовано с учетом доступной «безбарьерной» среды для людей с ограниченными возможностями. Так, например, в здании будут установлено два лифта для перевозки, в том числе маломобильных групп населения. На входах и актовом зале запроектированы вертикальные платформы.

Помимо учебного корпуса будет благоустроена территория вокруг. Здесь разместятся мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, площадка для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.

- У нас успешный опыт в строительстве социальных объектов в сотрудничестве с администрациями города и края. Заключая контракт, мы берем на себя обязательства по строительству, срокам, а также изготовлению и предоставлению качественных материалов, - отметил директор по строительству организации «ЖБК-Строй» Андрей Иванов.

Напомним, начиная с первой после длительного перерыва «образовательной» стройки – открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11 – было введено в эксплуатацию еще три здания: два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». Стартовал капитальный ремонт в школе №127, завершить который планируется к началу следующего учебного года. Начато строительство нового корпуса школы №93, на очереди – реконструкция школы №22, строительство новых корпусов школы по улице Юнг Прикамья и №17.Также в сентябре этого года после капитального ремонта открыт корпус школы №30 в Мотовилихинском районе.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:30 | 4.10.2019
Студенческий театр «17-я скрипка» представит спектакль по рассказам Василия Шукшина

16:24 | 4.10.2019
«Атомстройкомплекс» пытался заставить свердловчанина оплатить три миллиона рублей за электроэнергию, но проиграл

15:51 | 4.10.2019
В Екатеринбурге до сих пор не все жители могут похвастаться горячими батареями

15:26 | 4.10.2019
В Екатеринбурге планируют строительство второго метродепо

15:06 | 4.10.2019
С 4 октября многодетные семьи Перми могут подать заявление о предоставлении выплаты взамен земельных участков

15:01 | 4.10.2019
ТЮЗ Екатеринбурга: «Мы не несем ответственности за детей на спектаклях со сценами насилия»

14:32 | 4.10.2019
Где планируется строительство собора Святой Екатерины в Екатеринбурге?

14:26 | 4.10.2019
Судебные приставы закрыли пять пивных баров в Прикамье

14:02 | 4.10.2019
Кражи в честь дня рождения: в Серове осудили четырех воров

13:26 | 4.10.2019
Пермские цветники готовят к зиме

13:14 | 4.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерт

13:13 | 4.10.2019
В Екатеринбурге планируется реконструкция Железнодорожного вокзала

12:56 | 4.10.2019
В Перми началось строительство нового корпуса гимназии №3

12:53 | 4.10.2019
Челябинский депутат Госдумы стал инициатором 51 законопроекта

12:48 | 4.10.2019
Внимание, розыск! В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу

12:47 | 4.10.2019
Виктор Зубков оценил пермские наработки для предприятий ТЭК, представленные на газовом форуме

12:40 | 4.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»

12:38 | 4.10.2019
Алексей Орлов встретился с послом Болгарии в России

12:28 | 4.10.2019
Выходные в Перми будут теплыми

12:15 | 4.10.2019
Три сквера в Екатеринбурге занесут в список особо охраняемых территорий

11:52 | 4.10.2019
Бесплатную вакцинацию на Урале прошли более тысячи пожилых свердловчан

11:32 | 4.10.2019
Возможно, покончила с собой: в Екатеринбурге обнаружили тело девушки

11:02 | 4.10.2019
В Екатеринбурге уволили кондуктора, избитого буйной пассажиркой

комментариев: 2

10:53 | 4.10.2019
В Екатеринбурге наркосбытчику, задержанному сотрудниками ФСБ, грозит пожизненное лишение свободы

10:36 | 4.10.2019
В Екатеринбурге мужчину признали виновным в хищении автомобилей

10:13 | 4.10.2019
Два автомобиля сгорели сегодня ночью в Каменске-Уральском

09:41 | 4.10.2019
Главный приз – поездка в Великобританию: в Екатеринбурге состоится кастинг на детский конкурс красоты

09:13 | 4.10.2019
Поезд насмерть сбил женщину в Екатеринбурге

03.10.2019

21:43 | 3.10.2019
ФК «Урал» встретится в Екатеринбурге с питерским «Зенитом»

20:58 | 3.10.2019
В ЦПКиО в Екатеринбурге пройдут сразу два праздника

19:49 | 3.10.2019
В Первоуральске полыхал автомобиль ГАЗ-3110

18:35 | 3.10.2019
Екатеринбург встал из-за больших пробок

18:23 | 3.10.2019
В Екатеринбурге уже больше трёх месяцев разыскивают молодого человека

17:53 | 3.10.2019
В Год памяти и славы в Прикамье пройдет более 100 событий

17:52 | 3.10.2019
Потепление в Свердловской области и Екатеринбурге продержится до конца недели

17:49 | 3.10.2019
Пермяки смогут направить жалобу в прокуратуру через МФЦ





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 