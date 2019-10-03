Пермь: новости дня
12:56 | 4.10.2019
В Перми началось строительство нового корпуса гимназии №3
Группа компаний «Краснокамский ЖБК» по соглашению с администрацией Перми приступила к возведению нового корпуса гимназия №3. Объект строится в рамках национального проекта «Образование».
- Администрация Перми ведет системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Благодаря софинансированию из краевого и федерального бюджетов с каждым годом таких объектов на карте города будет все больше, - подчеркнул глава города Дмитрий Самойлов.
На месте старого корпуса, который подлежит сносу, появится новое четырехэтажное здание общей площадью 18 974 кв. метра. В нем разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролетах будет установлено витражное остекление. Школа примет в своих стенах 1050 учеников начальных, средних и старших классов.
Здание школы организовано с учетом доступной «безбарьерной» среды для людей с ограниченными возможностями. Так, например, в здании будут установлено два лифта для перевозки, в том числе маломобильных групп населения. На входах и актовом зале запроектированы вертикальные платформы.
Помимо учебного корпуса будет благоустроена территория вокруг. Здесь разместятся мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, площадка для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.
- У нас успешный опыт в строительстве социальных объектов в сотрудничестве с администрациями города и края. Заключая контракт, мы берем на себя обязательства по строительству, срокам, а также изготовлению и предоставлению качественных материалов, - отметил директор по строительству организации «ЖБК-Строй» Андрей Иванов.
Напомним, начиная с первой после длительного перерыва «образовательной» стройки – открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11 – было введено в эксплуатацию еще три здания: два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». Стартовал капитальный ремонт в школе №127, завершить который планируется к началу следующего учебного года. Начато строительство нового корпуса школы №93, на очереди – реконструкция школы №22, строительство новых корпусов школы по улице Юнг Прикамья и №17.Также в сентябре этого года после капитального ремонта открыт корпус школы №30 в Мотовилихинском районе.
© «Вечерние ведомости»
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