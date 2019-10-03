Выходные в Перми будут теплыми

12:28 | 4.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 14 градусов, переменная облачность. Сегодня, 4 октября, днем в Перми будет около 17°C, ночью – 9°C.



Завтра столбик термометра может подняться до 20°C. К утру воскресенья холодный фронт принесет небольшие дожди и понижение температуры до 9°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, снова потеплеет.

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