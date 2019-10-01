В Год памяти и славы в Прикамье пройдет более 100 событий

17:53 | 3.10.2019

В Прикамье утвержден план мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Всего в плане упоминается более ста ключевых событий. Часть из них будут реализованы уже в ближайшее время. Так, в октябре 2019 года состоится краевой турнир по шахматам среди учреждений среднего профессионального образования и краевая заочная викторина для учащихся СПО «История Великой Победы». На ноябрь – декабрь запланирован краевой семинар-тренинг «Дорогами добра».



Основная часть мероприятий пройдут с начала 2020 года. Так, в феврале-марте состоится спортивный фестиваль молодежи Пермского края «Здоровый край – Здоровая Россия» и краевой творческий конкурс «75-я весна Победы» для педагогов и студентов профессиональных образовательных учреждений. Множество акций и торжественных мероприятий намечено на май 2020 года: открытие выставки «До и после войны. Татьяна Бруни», акция «Вальс Победы», гастрольные туры в муниципалитеты «Музыка Победы» и пр.



Отдельное внимание в плане мероприятий уделено социальной поддержке ветеранов войны: будут отремонтированы их квартиры, если в этом есть необходимость, предусмотрена диспансеризация ветеранов. Для информирования участников ВОВ о мерах социальной поддержки будет организована горячая линия.



В Год памяти и славы предстоит отремонтировать здание гарнизонного Дома офицеров в Перми. Ветераны смогут принять участие во множестве торжественных мероприятий – праздничных концертах, приемах, парадах, акциях («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти»).



В этот год будет продолжена работа по приведению в нормативное состояние памятных мест, воинских захоронений. Будет сформирован единый краевой электронный банк данных о захоронениях и мемориальных объектах, издана энциклопедия «Пермский край в Великой Отечественной войне». Также будет создан «Единый Пермский краевой банк информации» о вкладе Молотовской области в Великую Победу и база данных воинов, умерших в эвакогоспиталях на территории Молотовской области.



Запланированы и просветительские проекты: конференция военно-исторических музеев образовательных учреждений Прикамья, виртуальный историко-документальный проект «Эвакуация», чтения по истории Уральского добровольческого танкового корпуса, исследовательский проект «Военнопленные».



Для вовлечения молодежи будут организованы экскурсии в города-герои России, спортивные соревнования и турниры, фестиваль студенческих и школьных театров «На улице Мира», фестиваль военно-духовых оркестров, историческая реконструкция «Поезд Победы» и краевой конкурс чтецов.



Все мероприятия пройдут при поддержке администрации губернатора Пермского края, краевого правительства и Агентства по делам архивов Пермского края. Также в организации мероприятий примут участие федеральные структуры, общественные организации и бизнес-сообщества.

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