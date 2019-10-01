Пермяки смогут направить жалобу в прокуратуру через МФЦ

17:49 | 3.10.2019

7 октября сотрудники городской прокуратуры проведут выездной прием жителей в центре «Мои документы» на ул. Куйбышева, 9.



Получить бесплатную юридическую помощь по вопросам соблюдения прав граждан на охрану здоровья, лекарственное обеспечение, исполнения законодательства о социальной защите населения, защите интересов инвалидов и многодетных семей смогут все желающие. Сотрудники надзорного ведомства будут консультировать посетителей МФЦ с 19:00 до 20:00.



Как рассказали в пресс-службе краевого МФЦ, консультационные мероприятия с привлечением сотрудников различных ведомств проводятся в филиалах многофункционального центра регулярно. Помимо сотрудников прокуратуры, в октябре выездной прием граждан проведут специалисты Роспотребнадзора.



21 октября, с 9 до 12 часов, день консультаций по вопросам защиты прав потребителей пройдет в филиале «Индустриальный-2» (г. Пермь, ул. 9 Мая, 3). Жители Кировского района могут обратиться за помощью к специалистам ведомства каждый вторник с 16 до 17 часов – прием организован в отделении многофункционального центра на ул. Федосеева, 7. 11 октября, с 9 до 12 часов, аналогичное мероприятие пройдет в офисе «Чайковский» (г. Чайковский, ул. Декабристов, 9).



Отметим, что согласно новой концепции организации деятельности многофункциональных центров «МФЦ 2.0», разработанной Минэкономразвития России (проект будет вынесен на рассмотрение правительства до конца 2019 года), в скором времени отделения «Мои документы» могут получить полномочия по оказанию содействия населению в урегулировании споров при оказании государственных и муниципальных услуг. Таким образом, МФЦ станут своего рода представителем заявителей во взаимодействии с ведомствами, будут отвечать за то, чтобы госорганы реагировали на обращения граждан и предпринимателей о нарушении их прав. Например, если человек пожалуется на необоснованный, по его мнению, отказ в предоставлении социальных пособий или льгот, в МФЦ примут заявление и проследят за разрешением ситуации.



Для усиления гарантий защиты планируется сформировать институт уполномоченного по правам заявителей. При этом специальными правами в качестве регионального омбудсмена может быть наделен руководитель МФЦ.



График проведения дней консультаций в филиалах МФЦ можно уточнить по тел. (342) 270 11 20 либо 8 800 550 05 03.

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