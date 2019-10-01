Пермь: новости дня
17:49 | 3.10.2019
Пермяки смогут направить жалобу в прокуратуру через МФЦ
Получить бесплатную юридическую помощь по вопросам соблюдения прав граждан на охрану здоровья, лекарственное обеспечение, исполнения законодательства о социальной защите населения, защите интересов инвалидов и многодетных семей смогут все желающие. Сотрудники надзорного ведомства будут консультировать посетителей МФЦ с 19:00 до 20:00.
Как рассказали в пресс-службе краевого МФЦ, консультационные мероприятия с привлечением сотрудников различных ведомств проводятся в филиалах многофункционального центра регулярно. Помимо сотрудников прокуратуры, в октябре выездной прием граждан проведут специалисты Роспотребнадзора.
21 октября, с 9 до 12 часов, день консультаций по вопросам защиты прав потребителей пройдет в филиале «Индустриальный-2» (г. Пермь, ул. 9 Мая, 3). Жители Кировского района могут обратиться за помощью к специалистам ведомства каждый вторник с 16 до 17 часов – прием организован в отделении многофункционального центра на ул. Федосеева, 7. 11 октября, с 9 до 12 часов, аналогичное мероприятие пройдет в офисе «Чайковский» (г. Чайковский, ул. Декабристов, 9).
Отметим, что согласно новой концепции организации деятельности многофункциональных центров «МФЦ 2.0», разработанной Минэкономразвития России (проект будет вынесен на рассмотрение правительства до конца 2019 года), в скором времени отделения «Мои документы» могут получить полномочия по оказанию содействия населению в урегулировании споров при оказании государственных и муниципальных услуг. Таким образом, МФЦ станут своего рода представителем заявителей во взаимодействии с ведомствами, будут отвечать за то, чтобы госорганы реагировали на обращения граждан и предпринимателей о нарушении их прав. Например, если человек пожалуется на необоснованный, по его мнению, отказ в предоставлении социальных пособий или льгот, в МФЦ примут заявление и проследят за разрешением ситуации.
Для усиления гарантий защиты планируется сформировать институт уполномоченного по правам заявителей. При этом специальными правами в качестве регионального омбудсмена может быть наделен руководитель МФЦ.
График проведения дней консультаций в филиалах МФЦ можно уточнить по тел. (342) 270 11 20 либо 8 800 550 05 03.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:49 | 3.10.2019
В Первоуральске полыхал автомобиль ГАЗ-3110
18:35 | 3.10.2019
Екатеринбург встал из-за больших пробок
17:53 | 3.10.2019
В Год памяти и славы в Прикамье пройдет более 100 событий
17:49 | 3.10.2019
Пермяки смогут направить жалобу в прокуратуру через МФЦ
17:28 | 3.10.2019
В Перми завершен комплексный ремонт улицы Встречной
17:28 | 3.10.2019
120 молодых берёз, сосен и елей появились в Первоуральске
16:57 | 3.10.2019
В Екатеринбурге появится восьмой административный район. План создания уже утверждён
16:29 | 3.10.2019
На Урале заработал новый инновационный пешеходный переход
16:15 | 3.10.2019
Пермяки победили в финале всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв»
15:54 | 3.10.2019
Новые фонари появятся на Сибирском тракте
15:11 | 3.10.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»
15:03 | 3.10.2019
Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии
14:46 | 3.10.2019
За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек
14:41 | 3.10.2019
В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»
14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»
14:29 | 3.10.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже
14:04 | 3.10.2019
В Горноуральске сгорел Mercedes
13:46 | 3.10.2019
Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей
13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье
13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот
13:08 | 3.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки
12:43 | 3.10.2019
130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах
12:32 | 3.10.2019
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»
12:31 | 3.10.2019
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»
12:23 | 3.10.2019
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы
12:16 | 3.10.2019
Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге
11:58 | 3.10.2019
31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла