Пермь: новости дня
17:40 | 3.10.2019
В Перми пройдет массовый забег по пересеченной местности «Гайва ТРЕЙЛ»
Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района Перми, общая протяженность маршрута составит около 10 км. Для новичков предусмотрена отдельная группа с профессиональным инструктором и комфортным темпом бега. Перед началом соревнований организаторы проведут детальный инструктаж и общую разминку.
Соревнования состоятся 5 октября. Начало регистрации в 12:00. Начало забега в 13:00. Место встречи участников по адресу: улица Вильямса, 40 (стадион школы №37).
Организаторы: Россфит АНО «Спорт во дворах».
Для участия в забеге необходимо подать заявку в группе Вконтакте https://vk.com/id42452316.
© «Вечерние ведомости»
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