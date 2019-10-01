В Перми пройдет массовый забег по пересеченной местности «Гайва ТРЕЙЛ»

17:40 | 3.10.2019

Впервые в микрорайоне Гайва состоятся соревнования «Гайва ТРЕЙЛ» – массовый забег по пересеченной местности с различными упражнениями. Начало маршрута на стадионе школы №37.



Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района Перми, общая протяженность маршрута составит около 10 км. Для новичков предусмотрена отдельная группа с профессиональным инструктором и комфортным темпом бега. Перед началом соревнований организаторы проведут детальный инструктаж и общую разминку.



Соревнования состоятся 5 октября. Начало регистрации в 12:00. Начало забега в 13:00. Место встречи участников по адресу: улица Вильямса, 40 (стадион школы №37).



Организаторы: Россфит АНО «Спорт во дворах».



Для участия в забеге необходимо подать заявку в группе Вконтакте https://vk.com/id42452316.

© «Вечерние ведомости»