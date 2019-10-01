Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:28 | 3.10.2019

В Перми завершен комплексный ремонт улицы Встречной

Благоустройство улицы Встречной от улицы Подлесной до улицы Оверятской проводилось в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе комплексного ремонта на улице Встречной от улицы Подлесной до улицы Оверятской на проезжей части появился новый асфальт в два слоя. Также здесь проложены трубы для пропуска сезонных и паводковых вод, установлены бортовые камни, щебнем укреплены обочины. Помимо этого, выполнены работы по восстановлению прилегающих газонов и нанесению дорожной разметки на обновленной проезжей части.

В рамках комплексного благоустройства объекта отремонтированы и тротуары. В частности, построен новый тротуар от улицы Подлесной до Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Встречной, 31а, со стороны лечебного учреждения установлен шумозащитный экран.

Также в Индустриальном районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершено комплексное благоустройство улицы Оверятской от улицы Встречной до переулка Глухого. В полном объеме выполнены работы по укладке асфальта, обочина укреплена щебнем, нанесена разметка.

Качество и состав уложенного асфальта на улицах Встречной и Оверятской оценила дорожная лаборатория. Все взятые образцы соответствуют нормативам, замечаний к работе подрядчиков нет.

Все работы по комплексному ремонту улиц Встречной и Оверятской велись в соответствии с графиком и завершились в срок.

Напомним, в 2019 году ремонт автомобильных дорог проводится в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета. Масштабы дорожного ремонта в этом году были действительно впечатляющими - более 70 объектов, 25 из них в рамках нацпроекта. Кроме комплексного благоустройства проводилось и переустройство инженерных коммуникаций ресурсоснабжающими организациями.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:49 | 3.10.2019
В Первоуральске полыхал автомобиль ГАЗ-3110

18:35 | 3.10.2019
Екатеринбург встал из-за больших пробок

18:23 | 3.10.2019
В Екатеринбурге уже больше трёх месяцев разыскивают молодого человека

17:53 | 3.10.2019
В Год памяти и славы в Прикамье пройдет более 100 событий

17:52 | 3.10.2019
Потепление в Свердловской области и Екатеринбурге продержится до конца недели

17:49 | 3.10.2019
Пермяки смогут направить жалобу в прокуратуру через МФЦ

17:40 | 3.10.2019
В Перми пройдет массовый забег по пересеченной местности «Гайва ТРЕЙЛ»

17:28 | 3.10.2019
В Перми завершен комплексный ремонт улицы Встречной

17:28 | 3.10.2019
120 молодых берёз, сосен и елей появились в Первоуральске

16:57 | 3.10.2019
В Екатеринбурге появится восьмой административный район. План создания уже утверждён

16:29 | 3.10.2019
На Урале заработал новый инновационный пешеходный переход

16:15 | 3.10.2019
Пермяки победили в финале всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв»

15:54 | 3.10.2019
Новые фонари появятся на Сибирском тракте

15:28 | 3.10.2019
В Екатеринбурге осудили мужчину, который продавал некачественное лекарство от рака

15:11 | 3.10.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»

15:03 | 3.10.2019
Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии

14:55 | 3.10.2019
Грибы, ягоды и многое другое: в Екатеринбурге состоится ярмарка выходного дня

14:46 | 3.10.2019
За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек

14:41 | 3.10.2019
В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»

14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»

14:29 | 3.10.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже

14:22 | 3.10.2019
В семинаре по адаптации детей-аутистов приняло участие более 1 тыс. человек

14:04 | 3.10.2019
В Горноуральске сгорел Mercedes

13:46 | 3.10.2019
Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей

13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье

13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот

13:08 | 3.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки

12:43 | 3.10.2019
130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах

12:42 | 3.10.2019
В Свердловской области каждое второе почтовое отделение сделают современным

12:32 | 3.10.2019
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»

12:31 | 3.10.2019
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»

12:23 | 3.10.2019
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы

12:16 | 3.10.2019
Новые пермские разработки заинтересовали крупнейшего подрядчика «Газпрома»

12:16 | 3.10.2019
Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге

11:58 | 3.10.2019
31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла

11:39 | 3.10.2019
Шесть миллионов рублей заплатил житель Екатеринбурга, чтобы вернуть Lexus GX 460





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 