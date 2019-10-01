В Перми завершен комплексный ремонт улицы Встречной

17:28 | 3.10.2019

Благоустройство улицы Встречной от улицы Подлесной до улицы Оверятской проводилось в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В ходе комплексного ремонта на улице Встречной от улицы Подлесной до улицы Оверятской на проезжей части появился новый асфальт в два слоя. Также здесь проложены трубы для пропуска сезонных и паводковых вод, установлены бортовые камни, щебнем укреплены обочины. Помимо этого, выполнены работы по восстановлению прилегающих газонов и нанесению дорожной разметки на обновленной проезжей части.



В рамках комплексного благоустройства объекта отремонтированы и тротуары. В частности, построен новый тротуар от улицы Подлесной до Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Встречной, 31а, со стороны лечебного учреждения установлен шумозащитный экран.



Также в Индустриальном районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершено комплексное благоустройство улицы Оверятской от улицы Встречной до переулка Глухого. В полном объеме выполнены работы по укладке асфальта, обочина укреплена щебнем, нанесена разметка.



Качество и состав уложенного асфальта на улицах Встречной и Оверятской оценила дорожная лаборатория. Все взятые образцы соответствуют нормативам, замечаний к работе подрядчиков нет.



Все работы по комплексному ремонту улиц Встречной и Оверятской велись в соответствии с графиком и завершились в срок.



Напомним, в 2019 году ремонт автомобильных дорог проводится в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета. Масштабы дорожного ремонта в этом году были действительно впечатляющими - более 70 объектов, 25 из них в рамках нацпроекта. Кроме комплексного благоустройства проводилось и переустройство инженерных коммуникаций ресурсоснабжающими организациями.

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