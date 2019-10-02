В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»

14:41 | 3.10.2019

5 октября на стадионе «Юность» (улица Революции, 27) пройдет первый турнир по любимым с детства дворовым играм.



Участники турнира будут соревноваться в лапту, «китайский футбол», «круговые вышибалы», городки, «резиночки».



Организаторами мероприятия выступают центр гуманной педагогики, семейный центр развития «Ветви» и институт психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.



- Уверены, что дворовые игры, незаслуженно забытые современными школьниками, – это не только источник радости и здоровья детей, но и пространство для сотворчества детей и взрослых, - отмечают сотрудники стадиона «Юность».



К участию в турнире приглашены смешанные команды из 8 человек (в составе должно быть не менее двух взрослых).

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